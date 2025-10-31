„Stara dama“ dobiva svoje novo ruho
Zagrebačka uspinjača, jedan od najprepoznatljivijih simbola grada, ovih je dana ponovno u središtu pažnje. U srijedu i četvrtak, 29. i 30. listopada, na Gornjem gradu postavljene su nove kabine – još jedan važan korak u sklopu projekta „Revitalizacija zagrebačke uspinjače“, koji će našoj „Staroj dami“ udahnuti novi život, ali sačuvati njezinu bezvremensku eleganciju.
Iza novih kabina krije se mnogo više od estetike. Projekt revitalizacije obuhvaća potpunu obnovu i modernizaciju svih sustava – od pogonskog, upravljačkog i kočionog, do nove električne, vodovodne i ostale infrastrukture. Tračnice će se zamijeniti modernim antivibracijskim podloškama, obnoviti gornja i donja postaja, strojarnica i vijadukt, a cijela će Uspinjača biti prilagođena i osobama s invaliditetom te smanjene pokretljivosti – novim podiznim platformama, taktilnim površinama i sustavom za informiranje putnika.
Poseban naglasak stavljen je na održivost i energetsku učinkovitost – postojeće plinsko grijanje i rashladni sustavi zamijenit će se dizalicom topline što će smanjiti potrošnju energije i utjecaj na okoliš.
Za sigurnost putnika brinut će najmoderniji sustavi: od radnih i sigurnosnih disk-kočnica do inovativnog pogona koji, u slučaju nestanka struje, omogućuje da se vagoni sigurno vrate u postaje.
Zagrebačka uspinjača, iako najkraća uspinjača na svijetu namijenjena javnom prijevozu – sa svojih 60 metara dužine i vožnjom od samo 64 sekunde – ima posebno mjesto u srcima Zagrepčana. Nakon gotovo 50 godina od posljednje veće obnove, sada ponovno doživljava trenutak koji će odrediti njezinu budućnost.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,2 milijuna eura (bez PDV-a) od čega su 5 milijuna eura bespovratna sredstva iz EU fondova odnosno Integriranog teritorijalnog programa ITP (2021.-2027.)
Radovi na revitalizaciji nastavljaju se prema planu – do kraja 2025. predviđena je montaža, testiranje i tehnički pregled, a Uspinjača bi ponovno trebala voziti u ožujku 2026. godine.
Do tada, naša „Stara dama“ mirno čeka da joj se povrati stari sjaj. A kada ponovno zazvoni njezino poznato zvonce i kabine krenu niz najkraću prugu na svijetu, bit će to trenutak koji će, kao i uvijek, povezati Donji i Gornji grad – i sve nas, koji je volimo.