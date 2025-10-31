„Stara dama“ dobiva svoje novo ruho

Nove kabine, izrađene kao vjerne replike originalnih vagona, donose i suvremene pogodnosti koje će vožnju učiniti ugodnijom i tišom. Zahvaljujući klimatizacijskom sustavu i plastičnim kotačima koji smanjuju buku, vožnja do Gornjeg grada uskoro će biti još ugodnije iskustvo – i za Zagrepčane, i za brojne turiste koji Uspinjaču svake godine biraju kao simbolični način da posjete i istraže Gornji grad.

Iza novih kabina krije se mnogo više od estetike. Projekt revitalizacije obuhvaća potpunu obnovu i modernizaciju svih sustava – od pogonskog, upravljačkog i kočionog, do nove električne, vodovodne i ostale infrastrukture. Tračnice će se zamijeniti modernim antivibracijskim podloškama, obnoviti gornja i donja postaja, strojarnica i vijadukt, a cijela će Uspinjača biti prilagođena i osobama s invaliditetom te smanjene pokretljivosti – novim podiznim platformama, taktilnim površinama i sustavom za informiranje putnika.

Foto: Zet

Poseban naglasak stavljen je na održivost i energetsku učinkovitost – postojeće plinsko grijanje i rashladni sustavi zamijenit će se dizalicom topline što će smanjiti potrošnju energije i utjecaj na okoliš.

Za sigurnost putnika brinut će najmoderniji sustavi: od radnih i sigurnosnih disk-kočnica do inovativnog pogona koji, u slučaju nestanka struje, omogućuje da se vagoni sigurno vrate u postaje.

Zagrebačka uspinjača, iako najkraća uspinjača na svijetu namijenjena javnom prijevozu – sa svojih 60 metara dužine i vožnjom od samo 64 sekunde – ima posebno mjesto u srcima Zagrepčana. Nakon gotovo 50 godina od posljednje veće obnove, sada ponovno doživljava trenutak koji će odrediti njezinu budućnost.

Foto: Zet

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,2 milijuna eura (bez PDV-a) od čega su 5 milijuna eura bespovratna sredstva iz EU fondova odnosno Integriranog teritorijalnog programa ITP (2021.-2027.)

Radovi na revitalizaciji nastavljaju se prema planu – do kraja 2025. predviđena je montaža, testiranje i tehnički pregled, a Uspinjača bi ponovno trebala voziti u ožujku 2026. godine.

Do tada, naša „Stara dama“ mirno čeka da joj se povrati stari sjaj. A kada ponovno zazvoni njezino poznato zvonce i kabine krenu niz najkraću prugu na svijetu, bit će to trenutak koji će, kao i uvijek, povezati Donji i Gornji grad – i sve nas, koji je volimo.