Sinoć je Hotel Esplanade zasjao u znaku Neba

U elegantnom ambijentu Smaragdne dvorane hotela Esplanade, okupljeni su imali priliku doživjeti, vidjeti i probati svaki gutljaj Nebo edicije, najnovijeg remek-djela hrvatske craft manufakture Duh u boci, poznate po svom inovativnom pristupu.

Foto: Drazen Kokoric

Event je bio više od obične degustacije – bio je to osjetilni let kroz svaki aspekt procesa, od odabira najfinijih sastojaka i posebnih odležavajućih komponenata, do ručnog punjenja i etiketiranja svake boce. Uzvanici su mogli još bolje upoznati Hrvoja Bušića i Tomislava Anadolca, kreativne umove iza brenda, koji su se posebno emotivno obratili okupljenima, zahvalili na podršci i podijelili osobne refleksije o putu koji je doveo do stvaranja Nebo kolekcije.

Foto: Drazen Kokoric

Tri izdanja – 4 Grain Edition, Peated Profile i Single Origin – prikazana su u punom spektru, od bogatih, profinjenih nota do čistog, autentičnog izraza osnovnog sastojka. Svaka boca pričala je svoju priču, dok je koncept Flight Number dodatno povezao ljubav prema avijaciji s inovativnim pristupom craft proizvodnji.

Foto: Jurica Galoic

Okupljene su svojim izvedbama dodatno oduševili Martin Kosovec, čija je glazba stvorila nezaboravan ugođaj, kao i odlični White Quartet, dok je kroz program uzvanike vješto i šarmantno vodio Ivan Vukušić, čije je prisustvo i smisao za dinamiku učinilo večer intimnijom i angažiranijom. Poseban trenutak bio je tasting koji je vodio Dario Grabarić, priznati stručnjak za aromatske profile i senzorne analize, čija je stručno vođena degustacija omogućila gostima da u potpunosti osjete bogatstvo nijansi i karaktera svake varijante.

Foto: Jurica Galoic

Tasting je dodatno obogatila chefica Ana Tomić, koja je svojom besprijekornom intuicijom savršeno uparila svaki slijed jela s pojedinim izdanjem Nebo kolekcije, stvarajući potpuno harmonizirano gastronomsko iskustvo.

Gosti su imali priliku iskusiti proces kroz degustaciju, vizualnu prezentaciju i interakciju s timom Old Pilot’s, čime je događaj postao prava simbioza edukacije, užitka i inspiracije. Smaragdna dvorana, sa svojim luksuznim ambijentom i pažljivo odabranim detaljima, bila je idealno mjesto da se proslavi novi hrvatski craft ponos.

Foto: Jurica Galoic

Nebo kolekcija nije samo proizvod – to je simbol inovacije, preciznosti i kreativnosti, projekt koji potvrđuje da ni nebo nije granica za one koji slijede svoju strast i viziju.