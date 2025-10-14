Sigurnost i privatnost u svakom Samsung uređaju

Svaka interakcija ostavlja digitalni trag, a s njima dolazi i rizik: od hakiranja i krađe identiteta do manipulacije našim svakodnevnim odlukama.

Foto: Promo

Korisnici žele inovacije, ali ne po cijenu privatnosti

Paneuropsko istraživanje tvrtke Samsung provedeno u travnju 2025. na više od osam tisuća korisnika u osam zemalja, uključujući Hrvatsku, otkriva jasnu poruku: korisnici žele napredne tehnologije, ali ne po cijenu svoje privatnosti.

Gotovo devet od deset ispitanika zabrinuto je za sigurnost svojih podataka, a osam od deset kaže da im je upravo to najvažniji kriterij pri odabiru uređaja. Privatnost se tako ne doživljava samo kao tehnički problem – već i kao emocionalno pitanje. Trećina ispitanika priznaje da im je upravljanje postavkama privatnosti stresno, a svaka peta osoba čak izbjegava povezivanje pametnih uređaja zbog straha od sigurnosnih prijetnji.

Foto: Promo

Kontrola privatnosti u svakom uređaju

Ipak, postoji zanimljiv raskorak u percepciji rizika. Dok gotovo polovica Europljana stalno razmišlja o sigurnosti svojih pametnih telefona, trećina mladih gotovo ne razmatra privatnost umreženih uređaja u kući. Upravo u tom „slijepom kutu“ pametnih tehnologija leži veliki potencijal umjetne inteligencije: od personaliziranih savjeta i sugestija za putovanja do automatskih ažuriranja koja čine pametni dom praktičnijim, ali i sigurnijim.

Foto: Promo

Kako bi korisnicima pružio potpunu kontrolu nad njihovom privatnošću, Samsung u svim svojim uređajima ugrađuje napredne sigurnosne sustave. Bilo da se radi o najnovijim modelima iz popularne Z serije, uređajima iz A serije Galaxy A56, A36 ili A26, kao i drugim pametnim rješenjima, zaštita podataka temelji se na tehnologijama Knox Matrix i Knox Vault. One čuvaju lozinke, PIN-ove i druge osjetljive informacije, štiteći ih od neovlaštenog pristupa, a istovremeno omogućuju korisnicima da nesmetano koriste sve prednosti umjetne inteligencije i naprednih značajki svojih uređaja.

Foto: Promo

Sigurnost na dohvat ruke

Potpuna kontrola nad podacima: Napredni Samsung sigurnosni sustavi omogućuju korisnicima da sami odlučuju što dijele i kako koriste svoje podatke.

Zaštita osjetljivih informacija: Knox Matrix i Knox Vault čuvaju lozinke, PIN-ove i druge privatne podatke od neovlaštenog pristupa.

Sigurnost bez kompromisa: Korisnici mogu bezbrižno koristiti sve pametne i AI značajke uređaja, bez straha od hakiranja ili „curenja“ podataka.

Rješavanje stresa oko privatnosti: Intuitivne postavke i automatske zaštite smanjuju zabrinutost i olakšavaju upravljanje sigurnošću.

Sigurnost šireg ekosustava: Osim pametnih telefona, sigurnost je integrirana i u druge uređaje – od kućnih asistenta do pametnih uređaja u domu.

Podrška svim korisnicima: Rješenja su implementirana u različite serije uređaja, čineći naprednu zaštitu dostupnom širokom spektru korisnika.

Foto: Promo

Try Galaxy: pametno iskustvo

Kako bi korisnici mogli bez rizika isprobati nove značajke, Samsung je predstavio Try Galaxy aplikaciju koja omogućuje testiranje izgleda i funkcionalnosti One UI 8 sučelja čak i na uređajima drugih proizvođača, pružajući priliku da se multitasking, pametne preporuke i AI značajke kamere iskuse prije same kupnje. Na ovaj način korisnici sami mogu procijeniti kako umjetna inteligencija može unaprijediti svakodnevni život, bez kompromisa po pitanju sigurnosti i privatnosti.