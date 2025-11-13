Provjerite ponudu u Sintezi
Kraj studenog već tradicionalno donosi val popusta i shopping groznicu, no ove godine Black Friday ima dublje značenje. Umjesto da samo punimo ormare, vrijeme je da napunimo energiju i obnovimo sebe – iznutra i izvana.
Poliklinika Sinteza pripremila je posebnu Health & Beauty ponudu koja spaja najtraženije tretmane za njegu kože i tijela te ključne zdravstvene preglede uz popuste do 60%.
Kada njega postane ulaganje u sebe
Sve više žena, ali i muškaraca, odlučuje se iskoristiti kraj godine za osvježenje kože i reset tijela. Stres, manjak sna i hladnoća ostavljaju trag, pa su tretmani poput HydraFaciala, SkinPena ili Profhila postali svojevrsni “ritual povratka sebi”.
Ove godine, u sklopu Black Friday ponude, ovi tretmani dostupni su po znatno povoljnijim cijenama:
- Primelase laserska epilacija – 60% popusta
Za kožu koja je glatka, njegovana i bez iritacija – cijele godine.
- HydraFacial Deluxe & lasersko pomlađivanje – 40% popusta
Kombinacija koja koži vraća svježinu, sjaj i elastičnost već nakon prvog tretmana.
- SkinPen terapija mikroiglicama – 30% popusta
Pomaže u ublažavanju bora, ožiljaka i pigmentacija te potiče prirodnu regeneraciju kože.
- Terapija bora lica – 30% popusta
Klasičan tretman koji vraća odmoran, svjež i prirodan izgled bez pretjerivanja.
- Profhilo skinbooster paket – 30% popusta
Dubinska hidratacija i obnova kože uz hijaluronsku revitalizaciju koja vraća elastičnost i sjaj.
Tijelo u ravnoteži
Osim tretmana ljepote, Sinteza je u Black Friday ponudu uvrstila i pakete koji potiču unutarnju ravnotežu i zdravlje.
Zdravlje je, kako kažu iz Poliklinike, “najvažniji beauty tretman koji postoji”.
- Emerald hladni laser – 50% popusta
Bezbolna metoda oblikovanja tijela koja pomaže pri razgradnji tvrdokornih masnih naslaga i poboljšanju tonusa kože.
- Ginekološki paket – 25% popusta
Pregled, ultrazvuk i Papa test kod dr. Zlatke Bakule – temelj svake preventivne brige o ženskom zdravlju.
- Magnetska rezonanca cijelog tijela – 20% popusta
Neinvazivan i detaljan pregled koji omogućuje ranu detekciju promjena bez zračenja i boli.
- Kardiološki paket – 30% popusta
Uključuje specijalistički pregled, EKG i ultrazvuk srca – za potpun uvid u zdravlje srca i krvnih žila.
Vrijeme je da stanete – i posvetite se sebi
Black Friday u Poliklinici Sinteza nije samo još jedan dan popusta, već poziv da se zaustavite i podsjetite na ono što često zaboravljamo: briga o sebi nije luksuz, već potreba.
Kako ističu stručnjaci Sinteze, najvažnije promjene ne događaju se u ogledalu, nego u osjećaju ravnoteže i zadovoljstva koji proizlazi iz svijesti da radimo nešto dobro za sebe.
Ponuda vrijedi za sve uplate do 28. studenoga, a tretmane i preglede moguće je uplatiti putem sigurnog online sustava ili direktno u Poliklinici Sinteza. Cijelu ponudu možete pogledati na linku.
Jer pravi “self-care” ne počinje shoppingom, već zdravljem, ravnotežom i osjećajem da sebe napokon stavljamo na prvo mjesto.