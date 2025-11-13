Provjerite ponudu u Sintezi

Poliklinika Sinteza pripremila je posebnu Health & Beauty ponudu koja spaja najtraženije tretmane za njegu kože i tijela te ključne zdravstvene preglede uz popuste do 60%.

Kada njega postane ulaganje u sebe

Sve više žena, ali i muškaraca, odlučuje se iskoristiti kraj godine za osvježenje kože i reset tijela. Stres, manjak sna i hladnoća ostavljaju trag, pa su tretmani poput HydraFaciala, SkinPena ili Profhila postali svojevrsni “ritual povratka sebi”.

Ove godine, u sklopu Black Friday ponude, ovi tretmani dostupni su po znatno povoljnijim cijenama:

Primelase laserska epilacija – 60% popusta Za kožu koja je glatka, njegovana i bez iritacija – cijele godine.

HydraFacial Deluxe & lasersko pomlađivanje – 40% popusta Kombinacija koja koži vraća svježinu, sjaj i elastičnost već nakon prvog tretmana.

SkinPen terapija mikroiglicama – 30% popusta Pomaže u ublažavanju bora, ožiljaka i pigmentacija te potiče prirodnu regeneraciju kože.

Terapija bora lica – 30% popusta Klasičan tretman koji vraća odmoran, svjež i prirodan izgled bez pretjerivanja.

Profhilo skinbooster paket – 30% popusta Dubinska hidratacija i obnova kože uz hijaluronsku revitalizaciju koja vraća elastičnost i sjaj.

Tijelo u ravnoteži

Osim tretmana ljepote, Sinteza je u Black Friday ponudu uvrstila i pakete koji potiču unutarnju ravnotežu i zdravlje.

Zdravlje je, kako kažu iz Poliklinike, “najvažniji beauty tretman koji postoji”.

Emerald hladni laser – 50% popusta Bezbolna metoda oblikovanja tijela koja pomaže pri razgradnji tvrdokornih masnih naslaga i poboljšanju tonusa kože.

Ginekološki paket – 25% popusta Pregled, ultrazvuk i Papa test kod dr. Zlatke Bakule – temelj svake preventivne brige o ženskom zdravlju.

Magnetska rezonanca cijelog tijela – 20% popusta Neinvazivan i detaljan pregled koji omogućuje ranu detekciju promjena bez zračenja i boli.

Kardiološki paket – 30% popusta Uključuje specijalistički pregled, EKG i ultrazvuk srca – za potpun uvid u zdravlje srca i krvnih žila.

Vrijeme je da stanete – i posvetite se sebi

Black Friday u Poliklinici Sinteza nije samo još jedan dan popusta, već poziv da se zaustavite i podsjetite na ono što često zaboravljamo: briga o sebi nije luksuz, već potreba.

Kako ističu stručnjaci Sinteze, najvažnije promjene ne događaju se u ogledalu, nego u osjećaju ravnoteže i zadovoljstva koji proizlazi iz svijesti da radimo nešto dobro za sebe.

Ponuda vrijedi za sve uplate do 28. studenoga, a tretmane i preglede moguće je uplatiti putem sigurnog online sustava ili direktno u Poliklinici Sinteza. Cijelu ponudu možete pogledati na linku.

Jer pravi “self-care” ne počinje shoppingom, već zdravljem, ravnotežom i osjećajem da sebe napokon stavljamo na prvo mjesto.