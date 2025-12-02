Proslavi najslađe doba godine uz Kraš!

Vraćamo se tada dijeljenju radosti, tradiciji darivanja i stvaranju dragocjenih trenutaka uz okuse koji su obilježili generacije. Zato iz Kraševe čarobne tvornice dolazi niz slastica koje bude stare uspomene i stvaraju nove. Poznati su okusi obučeni u blagdansko ruho, omiljene čokolade obogaćene novim pričama, a čokoladni vafli mirišu na naranču.

Blagdanska maštovitost oslikava se na Dorina okusima mlijeko, keks i noisette koji su svoju prepoznatljivu crvenu dodatno oslikali, a nova Dorina Speculaas se tako dobro uklapa u zimski ugođaj, donoseći pomalo neočekivani, a opet bliski miris blagdanskih kolačića. Imamo dobre vijesti za sve čokoljupce koji uvijek traže kockicu više – ove blagdanske čokolade dolaze u novim slatkim formatima od 160 grama.

I oni najmanji pronalaze svoj trenutak oduševljenja u slasticama koje prepoznaju i prije nego otvore poklon. Ki-Ki bomboni dodatno se šarene, a Bananko mini i Tortica mini još su veseliji ogrnuti zimskim izdanjem. Za posebno radosne trenutke darivanja, Kraš donosi Slatki mix, koji okuplja Bananko, Torticu, Ki-Ki, Vic slane krekere i Čoksu banana & biscuit, i isprepliće prepoznatljive okuse djetinjstva.

Povratak velike uspješnice koja donosi poznatu toplinu doma, sada obogaćenu svježom citrusnom notom, znači samo jedno – na slatkom će se stolu naći Domaćica s okusom bijele čokolade i cimeta te dodatkom naranče. Društvo će joj praviti i omiljeni čokoladni vafl, također upotpunjen blagdanskom notom - Choco Napolitanke naranča.

Uz Kraš, slatki trenuci postaju blagdanske uspomene koje ćete pamtiti i dijeliti, iz godine u godinu. Zaronite u bogat i razigran svijet slastica i otkrijte zašto je upravo sada najslađe doba godine.