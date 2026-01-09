FREEMAIL
POLICIJA SVE PRONAŠLA /

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana
Foto: Pu Splitsko Dalmatinska

Na granici kod Imotskog policija je zaustavila muškarca(34) i u njegovu autu pronašla gotovo 40 kilograma ilegalnog duhana skrivenog na više mjesta

9.1.2026.
15:54
danas.hr
Pu Splitsko Dalmatinska
Policajci PP granične policije Imotski spriječili su pokušaj krijumčarenja veće količine duhana na graničnom prijelazu Vinjani Donji.

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana
Foto: Pu Splitsko Dalmatinska

Kako je izvijestila policija, danas oko 14:45 sati na ulaznoj graničnoj kontroli izdvojen je osobni automobil kojim je upravljao hrvatski državljanin (34), zbog sumnje u nezakonite radnje. U suradnji s carinskim službenicima obavljen je detaljan pregled vozila, tijekom kojeg je pronađeno ukupno 80 PVC vrećica sitno rezanog duhana, bez nadzornih markica.

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana
Foto: Pu Splitsko Dalmatinska

Ukupna težina zaplijenjenog duhana iznosila je 39,95 kilograma, a bio je skriven na više mjesta u vozilu – u vratima, prtljažnom prostoru, rezervnoj gumi te podvožju.

Policija je pronađeni duhan, kao i vozilo, privremeno oduzela, a nad vozačem je provedeno kriminalističko istraživanje. 

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana
Foto: Pu Splitsko Dalmatinska

Utvrđena je sumnja u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, zbog čega će protiv 34-godišnjaka biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEAJTE VIDEO: Bivši ministar kažnjen zbog šverca cigareta: Platio je dvije trećine, i dalje je bez komentara

A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana