A mislio je da je ideja fantastična! Pogledajte gdje je 'genijalac' sakrio 40 kg duhana
Na granici kod Imotskog policija je zaustavila muškarca(34) i u njegovu autu pronašla gotovo 40 kilograma ilegalnog duhana skrivenog na više mjesta
Policajci PP granične policije Imotski spriječili su pokušaj krijumčarenja veće količine duhana na graničnom prijelazu Vinjani Donji.
Kako je izvijestila policija, danas oko 14:45 sati na ulaznoj graničnoj kontroli izdvojen je osobni automobil kojim je upravljao hrvatski državljanin (34), zbog sumnje u nezakonite radnje. U suradnji s carinskim službenicima obavljen je detaljan pregled vozila, tijekom kojeg je pronađeno ukupno 80 PVC vrećica sitno rezanog duhana, bez nadzornih markica.
Ukupna težina zaplijenjenog duhana iznosila je 39,95 kilograma, a bio je skriven na više mjesta u vozilu – u vratima, prtljažnom prostoru, rezervnoj gumi te podvožju.
Policija je pronađeni duhan, kao i vozilo, privremeno oduzela, a nad vozačem je provedeno kriminalističko istraživanje.
Utvrđena je sumnja u počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, zbog čega će protiv 34-godišnjaka biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
