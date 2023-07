Od 10. srpnja na Admiral Betu aktualna je nova odlična promocija za one koji se vole kladiti! Admiral Bet nagrađuje čak i za gubitne listiće uz promociju Dobitni promašaj.

Naime, ako vam je za ostvarivanje dobitka nedostajalo samo malo sreće, to jest ako ste promašili samo jedan par na listiću, svejedno možete osvojiti do 50 eura besplatnih oklada. Preduvjet je da ste uplatili sportski listić s minimalno četiri događaja iz prematch ponude, ponude uživo ili kombinirano, i da listić nije sistemski ili multi tip. Nakon toga, ostalo prepustite nama.

Svakog ponedjeljka do podneva Admiral Bet objavljuje popis dobitnika za prethodni tjedan promocije. Desetero igrača s najvećim ukupnim pogođenim tečajem svih parova – izuzev onoga promašenoga – svakog tjedna dobiva besplatne oklade u vrijednosti do 50 € (376,73 kn) po igraču. U promociju ulaze svi sportski listići uplaćeni i obrađeni tijekom jednog kalendarskog tjedna (od ponedjeljka u 00:00 do nedjelje u 23:59).

Za ukupni pogođeni tečaj do 49,00, nagrada iznosi 5 €, za tečaj od 50,00 do 99,00 nagrada je 10 €, za tečaj od 100,00 do 499,99 osvajate besplatne oklade u iznosu 20 €, za tečaj od 500,00 do 999,99 promotivni poklon iznosi 30 €, dok za tečajeve od 1,000,00 naviše na poklon dobivate 50 € besplatnih oklada.

Tie-breaker

Napominjemo kako svaki pojedini igrač može osvojiti maksimalno jednu nagradu iz ove promocije. U slučaju „neriješenog rezultata“, tj. ako više igrača ima listić s jednim promašenim parom i istim ukupnim pogođenim tečajem, bolje rangiran će biti onaj igrač s većom uplatom, a ako igrači uz prethodno navedeno imaju i istu uplatu, bolje će rangiran biti onaj igrač koji je ranije uplatio listić, zato nemojte čekati i iskoristite ovu fantastičnu promociju čim brže!

Iako je rok za odigravanje besplatnih oklada 7 dana te se one poništavaju ako se ne odigraju u tom roku, ova promocija vrijedi do daljnjega.

Što ako nemate Admiral Bet račun?

Nema problema – jednostavno se registrirajte na stranici u tri brza koraka, napravite prvu uplatu na svoj Admiral Bet račun, i Admiral će vas dodatno nagraditi!

Za iznos prve uplate između 10,00 € i 19,99 € dodjeljuju se besplatne oklade u iznosu 10 €, a za iznos prve uplate od 20 € ili više dodjeljuju se besplatne oklade u iznosu 20 €.

No ovo je samo trećina promocije – uz registraciju možete osvojiti hattrick koji uz besplatne oklade uključuje i besplatne vrtnje u kasinu te 100 % kasino bonusa do 1,000 €. Više o sportskom paketu dobrodošlice možete saznati ovdje, a o Casino paketu dobrodošlice ovdje.