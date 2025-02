Odbrojavamo li do kaosa na Balkanu? Gjenero: 'Ako ovako ostane, za pet do 10 godina možda imamo rat'

U 13 sati očekuje se izricanje presude čelniku Republike Srpske Miloradu Dodiku pod optužbom za rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

Dodiku prijeti do pet godina zatvora i do 10 godina zabrane bavljenja politikom.

Tenzije se i više nego osjete. Pod krinkom vojne obuke, dozvoljen je ulazak 300 pripadnika mađarske antiterorističke policije koja je stigla u Banja Luku,

Dodik je najavio nemire ako ga osude. Danas ujutro stigla je i dojava o eksplozivu na sudu u Osnovnom sudu u Banjoj Luci.

U utorak je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović rekao da je u Banja Luku stigao i Rudy Giuliani "intimus Donalda Trumpa", te o svemu naveo: "To stalno petljanje, podmetanje, pokušaj da se demokratski izabrani predstavnik jednog od tri konstitutivna naroda eliminira i izbaci iz političkog života jer nije poslušao naredbu kolonijalnog upravitelja... Ne braneći njega, nego komentirajući Dodika, branim interese Hrvata kojima će se to dogoditi. Kako god se zvali, dok ih biraju građani, oni su njihovi predstavnici. Sad netko misli da će ovako netko zastrašiti Srbe? Neće, razjarit će ih. Tko će to raditi? Trumpovi vojnici. Očekujem upravo suprotno, da ga uzmu u zaštitu."

U zraku se nameće vječito pitanje - hoće li Dodik povući potez početka odcijepljena RS-a, iako je još jučer rekao da nema mogućnosti izbijanja rata te je pozvao na dijalog.

O svemu smo, u susret izricanju presude Dodiku, razgovarali s političkim analitičarem Davorinom Gjenerom koji o prijetnjama odcijepljena kaže:

"Njemu trenutačno ne preostaje ništa drugo nego da prijeti. On računa na to da se međunarodna situacija promijenila i da Amerika neće reagirati na ono što će on raditi. S druge strane, on se nadao da će nova Trumpova administracija ukinuti sankcije prema njemu, što je bilo potpuno jasno da neće dogoditi jer su sankcije inicijalno uvedene u vrijeme prvog Trumpovog mandata. Ništa dramatično se u definiciji Bosne i Hercegovine u američkoj administraciji nije promijenilo."

Pada interes Amerike za ovo područje

Smjenom sadašnje vlasti u Americi, kaže Gjenero, pad interesa za ovim područjem je osjetan.

Naime, bivši ambasador SAD-a u BiH, Michael J. Murphy, vratio se u Washington, a Zagreb je jedan od rijetkih gradova u regiji za kojeg je već definirana ambasadorica koja još samo čeka potvrdu Kongresa i Senata.

"To znači da se Hrvatsku ne smatra ni na koji način spornom. Niti jedna druga država u ovom prostoru nije dobila još definiranog ambasadora i velika je vjerojatnost da će većina njih dobiti ljude iz State Departmenta, a ne nekoga tko je diplomatski autsajder. Razina utjecaja Amerike će se smanjiti i razina angažmana kakvu je imao cijelog mandata ambasador Murphy ne možemo očekivati. Isto tako ne možemo očekivati niti to da bi Sjedinjene Države prihvatile bilo kakvo razbijanje Daytonskog i Washingtonskog sporazuma. To su stvari koje ostaju tekovina američke administracije ovdje", navodi Gjenero.

'Rudy Giulliani propagandni je manevar'

Nastavlja da se jučer vidjelo da je Dodik doveo Rudyja Giulianija u Banja Luku za što kaže da je komercijalno propagandni manevar i da nema nikakvog govora da bi Giuliani imao utjecaja na formiranje politike na ovim prostorima.

"Čovjek je naplatio svoje propagandne usluge. Tu Dodik pokušava smanjiti značenje činjenice da je on na ovim prostorima najsnažnije povezan s režimom u Rusiji koja mu u ovoj situaciji ne može otvoreno pomoći", kaže Gjenero.

Dodaje da je očito da međunarodne snage, koje su na području Bosne i Hercegovine, namjeravaju štititi ustavni poredak.

"Dodatno - vojne i policijske snage kojima raspolaže središnja država u Bosni i Hercegovini ipak su neusporedivo snažnije nego što su snage kojima raspolaže Dodik. I na kraju, potpuna izolacija manjeg entiteta, koja bi uslijedila u slučaju nekakvog nekakvog pokušaja udara, odbacuje mogućnost tog udara. Vidjet ćemo što će se dogoditi i hoće li sud imati snage suditi po načelu vladavine prava, što bi bilo jako važno za Bosnu i Hercegovinu, ili će Dodika pomilovati nekakvim politički logikama", smatra Gjenero.

Milanović jača retoriku Dodika

Nastavlja je da je vrlo loše ono što je jučer napravio predsjednik Milanović rekavši da svojom izjavom relativizira značenje svog starog neprijatelja Christiana Schmidta.

"S druge strane, jača retoriku svog prijatelja Dodika, a jačati Dodika danas je jednostavno groteskno jer je on doista na putu prema dolje. Ja ne vidim kako bi se on mogao iz ovoga izvući. A priča o snažnoj podršci iz Beograda, na prvom zavoju ceste potpuno će se razbiti. Ne treba očekivati da bi u ovoj situaciji, osim jako glasne retorike, Beograd mogao učiniti bilo što."

Produbio je tezu da svjetske sile imaju sve manje interesa baviti se ovim područjem.

'Nitko prominentan ne bavi se Balkanom'

"Postoji jako ozbiljan problem koji ovo područje pogađa, a taj problem pogađa i našu diplomaciju. Danas se nitko pametan i perspektivan u diplomaciji ne želi baviti ovim područjem jer ne vide da to može biti prostor njihove njihove karijere. Pametni ljudi se usmjeravaju na područja na kojima sa najmanje uloga mogu ostvariti najviše u karijeri i ocjenjuju da to danas Balkan više nije. Nitko od prominentnih se više u Europi ne bavi Balkanom", kaže Gjenero.

Na pitanje, upadamo li time u zamku da svijet, dok se ne bavi ovim područjem, propušta primijetiti da se ovdje "kuha" ozbiljnija situacija, Gjenero kaže:

"To se već događa! I okidač je to za ozbiljne posljedice."

'Srbija razvija snage koje mogu biti silno opasne'

O tome u kojim scenarijima vidi mogućnost eskalacije sukoba na ovim prostorima, Gjenero kaže da je situacija na Balkanu neusporedivo lošija nego 2013. kada je Hrvatska definitivno izašla iz ovih prostora i postala članica Europske unije.

"Prije 15 godina su me pitali bojim li se mogućnosti rata na Balkana. Vrlo uvjereno rekao sam da ne i da je najbolja stvar koja je napravljena nakon 2000. to što je taj prostor bio temeljito razoružan. Međutim, zadnjih deset godina na djelu je eksponencijalno naoružavanje Srbije koje je opasan triger za ovaj prostor. Naše naoružavanje je nešto sasvim drugo - Hrvatska se naoružava u okviru NATO-a i planirano u skladu s našim obvezama unutar Saveza. Ovime Srbija razvija agresivne snage koje mogu biti silno opasne. S time da svi fokus vide na Kosovu, a ja se bojim da srednjoročno fokus ne predstavlja Kosovo, nego Bosna i Hercegovina. Za razliku od Kosova, gdje postoji rivalitet između Srbije i Albanije i gdje postoji interes Srbije za podjelu teritorija, otimanje sjevera Kosova i njegovo priključivanje Srbiji, u Bosni i Hercegovini oni idu u prostor koji smo pustili nakon Daytona da ostane otvoren."

'Dodik sustavno radi u korist rusko-srpskog svijeta'

Nastavlja da se taj prostor dao na upravljanje Dodiku u vrijeme dok je Dodik bio europski i američki igrač.

"On je nakon toga ušao u fazu koju je Žarko Puhovski sjajno opisao kao fazu u kojem on preko tjedna radi za Zapad, a subotom i nedjeljom po mitinzima viče u korist Istoka. Ali ta faza je prošla. On sada sustavno radi u korist Rusije i u korist rusko-srpskog svijeta", kaže Gjenero.

Navodi da se ne treba zaboraviti da Trump legitimira koncept ruskoga svijeta, odnosno pravo Putina da na prostoru koji on smatra svojim povijesnim i prirodnim prostorom utjecaja radi što mu drago.

"A znamo da je konstrukcija srpskog svijeta derivat tog ruskog svijeta. Dakle, i nama prijeti da se ovaj srpski svijet supsidijarno legitimira i daje pravo da se sirotinjska imperijalna silica (op.a. Srbija) tako ponaša na Balkanu", smatra ovaj analitičar.

S obzirom na to da je prije 15 godina rekao da rata na Balkanu neće biti, na otvoreno pitanje što misli danas, Gjenero odgovara: "Danas još uvijek ne, ali ako se ovako nastavi za pet ili deset godina - da."

