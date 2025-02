Plenković: 'Jučer sam razgovarao s Dabrom, on ima problem i mora ga riješiti'

Premijer Andrej Plenković u srijedu se obratio javnosti iz Rijeke.

Dotaknuo se slučaju u Brčkom, gdje je u utorak pronađeno 31 dijete. "Provjeravamo informacije putem veleposlanstva i časnika za vezu. Od tridesetak djece, svega je tu šestero djece koje navodno imaju hrvatske dokumente. Pokušavamo utvrditi jesu li autentični", kaže Plenković.

Osvrnuo se i i na slučaj zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre, kojemu je ranije u srijedu ukinut imunitet. "Sve isto kao jučer, dogodilo se ono što se sukladno praksi Sabora treba dogoditi. Sabor je napravio ono što se očekivalo. Dabro ima problem pravnog karaktera, rekao sam jučer da nisam u poziciji kao prvi čovjek Vlade komentirati je li DORH u pravu, ako uz skidanje imuniteta traži i lišenje slobode. Neću biti kao Milanović, koji prvo opali Dabru najgore što može, a onda kaže - 'Netko mu smješta', pa Dabro misli da je ovaj dobar.

"Nije problem većina. Čuo sam se Dabrom. Razgovarali smo s gospodinom Penavom, Mlinarićem. Gospodin Kukavica je bio na sastanku koalicije - svi su jednoglasni, svi su privrženi suradnji, koaliciji. Problem je neugodan, ali kad gledate realno i hladno, on nema nikakve veze s Vladom i većinom. Riječ je o djelu koje se dogodilo prije nego što je bio saborski zastupnik, prije treće Vlade, prije ovog što se zbiva u Saboru", govori Plenković.

"On problem mora riješiti, za njega ga ne može riješiti ni DP, ni HDZ, ni Vlada. To je situacija vezana za njegovu osobnu odgovornost. Imao je dva izbora, da kaže - 'Dragi prijatelji, stranački kolege, ja imam problem. Maknut ću se korak nazad i riješiti problem. Kad ga riješim, vratit ću se vama da dalje nastavim posao'. On odabire biti tu, i time što odabire biti tu i koristiti svoje pravo, želi biti zastupnik. Tim mandatom može se upravljati kako on smatra da želi. Dosad je odabirao ostati u Saboru, to što je stjecajem okolnosti postao 76.; takva situacija nije bila u kolovozu, nastala je zbog rascjepa u DP-u, postao je jako relevantan za špekuliranje ima li većine ili ne. Moj dojam je da je ovo epizoda koja ima neugodan karakter u javnosti. Nama je ovo gore nego njemu", kaže premijer.

"Međutim, prebrodit ćemo to. Imamo mi puno bitnijih i važnijih stvari zbog kojih ljudi idu na izbore", nastavlja Plenković.

Novinari su pitali kada se posljednji put vidio s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem. "Ne sjećam se, nemam pojma. Uopće nemam pojma kad smo se zadnji put vidjeli", odgovara Plenković.

