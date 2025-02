'SAFARI VOJSKA' / Milanović o mirovnjacima u Ukrajini: 'Kakvih 30 tisuća vojnika? Gdje to postoji?'

Predsjednik Zoran Milanović za svoje je prvo inozemno putovanje nakon reizbora odabrao - Sloveniju. Istu zemlju odabrao je i prije 5 godina, a sada se pokazalo se da su stavovi Hrvatske i Slovenije potpuno različiti. Predsjednik Milanović i slovenska predjednica Nataša Pirc Musina ne slažu se oko slanja mirovnjaka u Ukrajinu po završetku rata. Slovenska predsjednica smatra da se nakon svakog rata moraju poslati mirovnjaci, dok Milanović smatra da je u ovom ratu to nemoguće, te je ovaj rat iznimka. "Kakvih 30 tisuća vojnika mirovnjaka? Gdje to postoji? Zamislimo da se Rusija s tim osuglasi, a neće. To onda postaje smrtna opasnost za sve koji bi tamo išli. Slovenski sinovi i kćeri, ili hrvatski? Britanska vojka nema 70 tisuća pripadnika u ovom trenutku. To je nažalost vojska za safari", rekao je Milanović.