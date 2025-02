King Cross predstavio brojne nove trgovine u moderniziranom dijelu centra

King Cross je otvorio vrata obnovljenog dijela centra, a zabavni program, posebne ponude i popusti u trgovinama bit će dostupni sve do nedjelje, 2. ožujka. Ljubitelji shoppinga i zabave uživat će u zabavnom programu povodom otvorenja novih trgovina u moderniziranom dijelu King Crossa.

Prvi rekonstruirani dio centra na putu do najmodernije shopping destinacije

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo otvaranje prvog moderniziranog dijela vrlo je važna prekretnica na putu do potpune modernizacije KING CROSS-a. Naši posjetitelji već će biti impresionirani bezvremenskom modernom arhitekturom i novom razinom opremljenosti“, izjavio je Zoran Karamatić, SES Country Manager za Hrvatsku.

Zoran Karamatić_SES Country Manager za Hrvatsku

Novi prostor King Crossa osmišljen je s velikim naglaskom na kvalitetu i udobnost prostora. Tijekom rekonstrukcije vodilo se računa o modernom dizajnu s prirodnim materijalima i održivim rješenjima, koji čine ambijent ugodnim i energetski učinkovitijim. Ovaj pristup pridonosi stvaranju pozivajuće atmosfere u kojoj se svi osjećaju dobrodošlo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novootvorene trgovine u King Crossu

U modernom i obnovljenom dijelu King Crossa, posjetitelji mogu pronaći široku ponudu i izvrstan izbor novih i preuređenih trgovina, uključujući Müller i Sinsay, koji osnažujusegment mode i ljepote. Također, King Cross jača i svoju konkurentnost u sportskom segmentu s potpuno novim brendom R-GOL, koji je na hrvatskom tržištu svoju prvu trgovinu ekskluzivno otvorio u King Crossu. Uz to, svoja vrata otvorio je i Polleo Sport, vodeći lanac u segmentu fitness opreme i sportske suplementacije.

King Cross donosi i osvježenu ponudu omiljenih brendova Sport Vision i Pepco, koji se sada nalaze na novim, još prostranijim lokacijama, dok su redizajnirani Decathlon koji je najmodernija i najveća sportska trgovina u Hrvatskoj te Harvey Norman ostali na svojim poznatim pozicijama, ali s moderniziranim izgledom i još širim asortimanom.

"Otvorenje novog dijela King Crossa za nas je izuzetno važan događaj. Zahvaljujući investiciji u modernizaciju prostora i proširenje ponude, posjetiteljima nudimo još bolji shopping, jedinstven skup brendova, čime stvaramo nove trendove. Novootvorene trgovine poznatih svjetskih brendova i redizajnirani prostor centra donosi potpuno novo iskustvo kupovine. Nastavak rekonstrukcije King Crossa donijet će brojne nove trgovine, atraktivne sadržaje i nova iznenađenja", istaknula je Maja Medunović, Centar Manager King Crossa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Maja Medunović_King Cross Centar Manager

Kako bi posjetiteljima omogućio još ugodniju kupovinu, King Cross je otvorio nove ulaze u centar, osiguravajući lakši pristup svim trgovinama. Korisnicima je na raspolaganju i besplatno parkiranje na obnovljenom dijelu parkirališta koje je zahvaljujući boljim prometnim rješenjima pristupačnije i zadovoljava najsuvremenije standarde.

Radno vrijeme

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Centar je u potpunosti redovno otvoren, prema radnom vremenu od ponedjeljka do subote, od 9 do 21 sat, a hipermarket Interspar radi od 8 do 21 sat. Povodom otvorenja novih trgovina, kupci i posjetitelji će moći uživati u produženom shopping vikendu, jer će sve trgovine u King Crossu biti otvorene i tijekom radne nedjelje 2. ožujka od 9 do 20 sati, dok će Interspar biti otvoren od 8 do 20 sati.

Pogodnosti otvorenja traju do nedjelje – dođite i istražite novu ponudu King Crossa!

KING CROSS Zagreb

KING CROSS Zagreb otvoren je 2002. godine, a od 2018. njime upravlja SES Spar European Shopping Centers. Centar trenutno nudi više od 55 trgovina, restoran i uslužne djelatnosti te raspolaže s 1600 parkirnih mjesta. Na oko 35.000 četvornih metara prostora za zakup smjestili su se vodeći zakupci kao što je INTERSPAR, Harvey Norman, Decathlon i dm drogerija. Trgovački centar ostat će otvoren tijekom cijelog perioda rekonstukcije i radit će prema redovnom radnom vremenu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SES Spar European Shopping Centers

SES djeluje kao investitor i operater trgovačkih centara u šest srednjoeuropskih zemalja: Austriji, Sloveniji, Italiji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Češkoj. Tvrtka trenutno upravlja s 31 lokacijom u središnjoj, južnoj i istočnoj Europi, s ukupnom površinom od više od 850.000 četvornih metara. SES je lider na tržištu u Austriji i Sloveniji za trgovačke centre velikih razmjera. S više od 100 milijuna posjetitelja godišnje, maloprodajni partneri u SES trgovačkim centrima ostvarili su prodajne prihode u ukupnom iznosu od 3,13 milijardi eura u 2022. godini. SES također uspješno nudi svoje znanje u područjima razvoja projekata, upravljanja izgradnjom, iznajmljivanja trgovačkog prostora, kao i upravljanja centrima i objektima vanjskim vlasnicima trgovačkih centara. SES centri već su primili nekoliko nacionalnih i međunarodnih nagrada za arhitekturu i dizajn, održivost, koncepte prometnog toka i inovativni marketing. SES je dio SPAR Austria Grupe. Dodatne informacije možete pronaći na: www.ses-european.com i presse.ses-european.com.