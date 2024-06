Ne samo da je ova kanadska franšiza već gotovo 60 godina kao cijepljena protiv uspjeha, već je momčad pronalazila sve šokantnije, gotovo komične načine da izbjegne pobjedu. Za većinu momčadi poraz od vozača zambonija bio bi neuspjeh koji ju zauvijek obilježava, ali za navijače Leafsa, to se činilo jednostavno – neizbježnim. No, više o tome nešto kasnije. Krenimo redom.

Osnutak, uspon dinastije i – stop

Hokejska momčad u Torontu koja je zaigrala u NHA, preteči današnjeg NHL-a, osnovana je 1917, i ligu su osvojili u svom prvom nastupu, najavivši tako velike stvari. Svoje današnje ime klub nosi od 1927. Toronto Maple Leafsi na vrhuncu su uspjeha i slave bili 40-ih i 60-ih godina prošlog stoljeća, kad su redali uspjeh za uspjehom, a na koncu 1967. godine osvojili su svoj 13. Stanley Cup, po čemu su i dalje druga najuspješnija momčad u povijesti NHL-a – ispred njih su samo Montreal Canadiensi sa 24 osvojena naslova.

Vjerojatno je malo tko mogao zamisliti da Leafsi narednih 57 godina (a potencijalno i više) neće više staviti ruke na pokal lorda Stanleya. Unatoč tome što im većina navijačke baze nije doživjela dane ponosa i slave, i dalje su među popularnijim momčadima lige – po istraživanjima internetske stranice stadium-maps.com, Leafsi imaju 7. najveću navijačku bazu u NHL-u.

Prokletstvo?

Neki navijači doista u to vjeruju. A momčad iz Toronta nema neki skandal, neki definitivni trenutak iz prošlosti u koji bi mogla uperiti prst i reći – eto ga, to je to, zbog toga smo prokleti. Ostaje samo (sad već mutno) sjećanje na taj 2. svibnja 1967. i posljednje, nesretno 13. osvajanje naslova.

Je li puštanje u promet vlakova GO Transita u Ontariju 23. svibnja iste godine bilo simbolika za havariju koja je postao sportski put Leafsa? Je li pad momčadi iz Ontarija povezan s ostavkom i umirovljenjem Lestera B. Pearsona, posljednjeg kanadskog premijera iz te pokrajine? Možda uzrok leži u kletvi bivšeg igrača – na primjer Larryja Hillmana koji je navodno prokleo momčad nakon što je dobio kaznu od 2.400 $ te 1967. jer nije htio pristati na uvjete koji su mu ponuđeni u novom ugovoru, pa je rekao da momčad neće osvojiti novi kup dok mu ne isplate sav novac, s kamatama? Ne, nije ni to – Brendan Shanahan, predsjednik Leafsa, odlučio je igrati na sigurno i eliminirati mogućnost kletve pa je sezone 2016/2017. osigurao novac Hillmanu, koji je svoje zadovoljenje pravde čekao punih 50 godina.

A možda je krivac – Toronto Maple Leafsi. Bejzbolska momčad koja je to ime nosila od kasnih 1800-ih, što nije spriječilo Toronto St. Patrickse da se 1927. preimenuju i uzmu im ime.

Bejzbolska momčad Toronto Maple Leafs postigla je dosta uspjeha na terenu, osvojila je 10 prvenstava i bila dom petnaestorice budućih članova Kuće slavnih.

Par naslova zaredom bilo je motivacija tadašnjim vlasnicima da pokušaju prodati momčad. U igri oko kupnje bila je i tvrtka Maple Leafs Gardens Ltd., vlasnička grupacija hokejske momčadi. No, zabrinutost zbog potencijalno visokih troškova obnove stadiona dovela je do zaključka da u originalne Toronto Maple Leafse nije isplativo investirati. I tako, uskoro je bejzbolski klub Toronto Maple Leafs prodan za 65.000 $ poduzetniku u Indianu, gdje se momčad i preselila. Manje od godinu dana kasnijje, bejzbolski stadion Maple Leafsa je srušen. Datum prodaje kojom je Toronto izgubio jednu od najstarijih profesionalnih sportskih momčadi i originalne Maple Leafse?

17. listopada 1967.

Sve to dovodi neke navijače do vjerovanja kako je odbijanje NHL momčadi da spasi originalne Maple Leafse razljutilo sportske bogove i proklelo franšizu. Pa tako neki navijači povezuju činjenicu da je bejzbolska momčad, otkad je otišla iz Toronta, prvo kao Louisville Colonels, pa zatim kao Pawtucket Red Sox, cijelo vrijeme filijala Boston Red Soxa.

Do 1967, Toronto je u NHL-u protiv Boston Bruinsa pobijedio u 55 % utakmica, i u 8 od 10 serija u doigravanju, a od 1967. do danas Bruinsi su Maple Leafse došli glave u 7 od 7 serija. Trend se nastavlja i izvan hokeja – Toronto Blue Jays više gube nego dobivaju protiv Boston Red Soxa, a Toronto Raptorsi imaju postotak pobjeda od 37,5 protiv Boston Celticsa. Sve to – u zboru će teoretičari zavjere zaogrnuti u plavi dres s prepoznatljivim listom javora na prsima – jasno upućuje da su Toronto Maple Leafsi prokleli Toronto Maple Leafse.

Vozač zambonija i golman

Da sve bude malo bizarnije, Leafsi su, pogotovo posljednjih godina, jedna od boljih momčadi u regularnom dijelu sezone, i redovito se na njih lijepi oznaka jednog od favorita za naslov. Unatoč tome, Leafsi u razdoblju od 2005. do 2022. nisu uspjeli pobijediti u nijednoj seriji u doigravanju, unatoč tome što su se tamo plasirali 7 puta. Prošle su godine napokon i taj teret skinuli s vrata, no ove godine naletjeli su na Boston.

No, srećemo s teme. Usred veljače 2020. Leafsi su igrali protiv Carolina Hurricanesa. Nakon prvog poluvremena, zbog ozljede se povukao prvi golman Canesa James Reimer. Zamijenio ga je Petr Mrazek kojemu je dobro išlo dok se nije sudario s igračem Toronta Kyleom Cliffordom i ozlijedio se. NHL momčadi inače imaju samo 2 golmana u pripremi, pa je, kako bi se mogla dovršiti utakmica, pozvan David Ayres, tada 42-godišnjak, vozač zambonija za Toronto Marliese (filijalu Leafsa), da kao golman u slučaju nužde skoči na klizaljke i zaigra prvi (i posljednji) put ikad u NHL-u. Carolina je slavila 6:3, a ostalo je povijest.