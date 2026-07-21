Poznati Hrvati nasmijali su društvene mreže i otkrili kako ostaju u top formi

Kratki video intervjui okupljaju poznata hrvatska lica u opuštenoj atmosferi teretane. Bez glume i unaprijed pripremljenih odgovora, gosti kroz humor odgovaraju na pitanja koja su bliska svakome tko je ikada vježbao ili se bavio sportom.

Različiti karakteri, ista tema – trening

Među sudionicima je glumac Fabijan Pavao Medvešek, čija spontanost i smisao za humor odlično pristaju ovom formatu. Njegova ljubav prema treningu poznata je i izvan glumačkog svijeta pa ne čudi što se odlično snašao u ulozi sugovornika.

Model Pedro Soltz, koji slobodno vrijeme često provodi igrajući nogomet i tenis te redovito trenira, kroz razgovor donosi niz duhovitih odgovora na pitanja o izgledu, treninzima i situacijama s kojima se susreće.

Posebnu perspektivu daje dr. Natko Beck, koji govori o najčešćim zabludama vezanim uz vježbanje, dugovječnost i zdrav način života, dok kineziolog i trener Edin Mehmedović odgovara na pitanja koja treneri čuju gotovo svakodnevno – od mršavljenja do izgradnje mišićne mase.

Više od zabave

Iako je cijeli serijal snimljen u ležernom tonu, kroz razgovore se često provlači i važna poruka o odgovornom pristupu treningu. Sudionici ističu da kvalitetan trening ne podrazumijeva samo napredak i dobre rezultate, nego i očuvanje zdravlja, posebno kada su u pitanju zglobovi koji tijekom vježbanja podnose velika opterećenja.

Koljena su među najizloženijim dijelovima tijela kod brojnih sportskih aktivnosti, zbog čega mnogi rekreativci i sportaši koriste dodatnu potporu tijekom zahtjevnijih treninga ili u razdoblju oporavka nakon ozljeda.

GenuTrain – steznik za koljeno koji je prvi izbor profesionalnih sportaša

U tom se kontekstu ističe Bauerfeind GenuTrain, medicinski razvijen steznik za koljeno koji pruža stabilnost zglobu tijekom fizičkih aktivnosti. Proizvod je razvijen u Njemačkoj u suradnji sa stručnjacima iz područja medicine i rehabilitacije te prolazi stroge kontrole kvalitete.

Osim kao pomoć tijekom rehabilitacije, GenuTrain koriste i brojni aktivni rekreativci te profesionalni sportaši kojima je važna dodatna sigurnost tijekom treninga i prevencija ozljeda.

Više informacija o Bauerfeind GenuTrain stezniku za koljeno dostupno je na linku.

Kampanja koja pokazuje drugačije lice fitnessa

Za razliku od sadržaja koji se najčešće fokusira na rezultate, broj ponavljanja ili izgled, „Priče s treninga“ trening prikazuju iz svakodnevne perspektive. Humor, spontanost i poznati sugovornici približavaju fitness širokoj publici, dok se kroz razgovore nenametljivo otvaraju i teme poput prevencije ozljeda, dugoročnog zdravlja i odgovornog vježbanja.

Upravo ta kombinacija zabave i korisnih informacija razlog je zbog kojeg je serijal u kratkom vremenu pronašao put do velikog broja gledatelja te pokazao da se o zdravlju može govoriti jednostavno, prirodno i bez nametanja.