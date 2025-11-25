FREEMAIL
PIK šunke potvrđuju status broj jedan /

Potrošači biraju kvalitetu kojoj vjeruju

Potrošači biraju kvalitetu kojoj vjeruju
Foto: Promo

PIK šunke su još jednom potvrdile status najprodavanijih šunki na hrvatskom tržištu.

25.11.2025.
15:45
Promo
Promo

Prema rezultatima istraživanja koje je provela agencija NIQ (The Nielsen Company), PIK šunke i dalje nose oznaku No.1*, odnosno najčešći su izbor domaćih potrošača.

PIK šunke poznate su po prepoznatljivom okusu i provjerenim recepturama, a proces proizvodnje temelji se na pažljivo odabranim sastojcima i stalnoj kontroli kvalitete. Upravo zato svoje mjesto pronalaze u svakodnevnoj prehrani brojnih kućanstava diljem Hrvatske.

U razdoblju u kojem kupci sve više pažnje posvećuju podrijetlu i kvaliteti proizvoda,

U razdoblju u kojem kupci sve više pažnje posvećuju podrijetlu i kvaliteti proizvoda, vodeća pozicija PIK Vrbovca u kategoriji šunki jasan je pokazatelj da potrošači kontinuirano biraju pouzdanost i provjerenu kvalitetu. Njihovo dugogodišnje povjerenje potvrda je da i dalje žele brend kojem mogu vjerovati, a PIK Vrbovec sa svojim proizvodima to svakodnevno opravdava.

 

*NIQ RMS, MAT 05/2025, kategorija šunki (Copyright © 2025, Nielsen Consumer LLC.

