U aplikaciji 'Moj dm' ili na portalu dm active beauty aktivirajte kupon „Želim milijun active beauty bodova“. Do 31. srpnja 2025., aktivirajte i iskoristite barem jedan e-kupon prilikom kupnje u prodavaonici dm-a ili u dm online shopu. Pazite da je Vaš 'Moj dm' račun povezan s vašim dm active beauty računom.

Što možete osvojiti?

Osim glavne nagrade od milijun bodova (10.000 €), dm će podijeliti:

10 nagrada od 100.000 bodova (1.000 €),

10 nagrada od 50.000 bodova (500 €).

Imena dobitnika bit će objavljena 25. kolovoza, a osvojene bodove dobitnici će moći iskoristiti pri kupnji više od 16.000 proizvoda iz bogatog asortimana dm-a – i to samo uz predočenje svoje kartice dm active beauty!

Programom lojalnosti dm prije svega želi zahvaliti kupcima na vjernosti i omogućiti im uštede tijekom cijele godine, kada oni to žele i kada im je to potrebno. Samo u prošloj poslovnoj godini članovi programa uštedjeli su više od 15,5 milijuna eura. To su samo neki od razloga zbog kojih je program dm active beauty, koji ima više od milijun članova, jedan od najpopularnijih programa lojalnosti u Hrvatskoj.

Ako još niste, aplikaciju 'Moj dm' možete preuzeti u AppStoreu i Google Playu, a na sljedećoj poveznici: https://www.dm.hr/services/programi-za-kupce/dm-active-beauty/povezivanje-racuna-864494 možete saznati kako povezati svoj 'Moj dm' račun s dm active beauty računom.

Aktivirajte kupon što prije i ne zaboravite koristiti e-kupone, jer možda baš vi ovog ljeta postanete dm milijunaš!

Više detalja o nagradnoj igri pronađite na dm.hr i u aplikaciji 'Moj dm'.