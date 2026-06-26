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„KAVA, KOLA I OSJEĆAJ BOLA“ /

Poslušajte novi ljetni hit

Poslušajte novi ljetni hit
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Foto: Bobo Knežević

Dolazak ljetnih dana sam po sebi nameće potrebu za laganim i prozračnim melodijama prilagođenim povišenim temperaturama, završetku školske nastave i početku dugo očekivanog godišnjeg odmora.

26.6.2026.
16:09
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Bobo Knežević

Jedna od takvih pjesama upravo je singl “Kava,kola i osjećaj bola”, kantautora Bobe Kneževića. Pjesma na opušten način opisuje svakodnevnicu čovjeka koji dan ne može započeti bez svoje uobičajene doze kofeina.

Kava kao ritual predstavlja glavnu temu ovog zanimljivog glazbenog spota kojeg je snimio Sven Čustović dok se za produkciju same pjesme pobrinuo Marko First.

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