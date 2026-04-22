Poslodavac nove generacije koji ulaže u ljude, stabilnost i budućnost

U tom kontekstu, tvrtka Petrol, koja obilježava 30 godina uspješnog poslovanja u Hrvatskoj, pozicionira se kao moderan, odgovoran i stabilan poslodavac koji aktivno oblikuje radno okruženje budućnosti, ulaže u svoje zaposlenike i gradi dugoročne odnose temeljene na razvoju, povjerenju i pravednosti. Tvrtka time potvrđuje otpornost, stratešku dosljednost i dugoročnu usmjerenost - ne samo u poslovanju, već i prema zaposlenicima koji danas od radnog mjesta očekuju više od same sigurnosti.

Razumijevanje individualnih potreba zaposlenika

Individualni pristup zaposlenicima ostaje u središtu djelovanja Petrol Hrvatska, ne samo kao deklarativno načelo, nego kao praksa koja se provodi u svakodnevnom radu. Kompanija aktivno radi na prepoznavanju potencijala svakog pojedinca te pruža podršku kroz strukturirane programe razvoja i uvođenja u posao. Posebna pažnja stavljena je na onboarding procesu na prodajnim mjestima, gdje prvi dojmovi igraju ključnu ulogu. Prvi tjedan rada osmišljen je kao kombinacija edukacija i interaktivnih uvodnih seminara koje vode interni treneri. Tijekom dvodnevnih radionica novi zaposlenici imaju priliku upoznati interne procese i sustave, prodajne vještine i kulturu rada u Petrolu. Nakon toga slijedi praktični dio - upoznavanje s timom i rad uz podršku poslovođe. Takvo sustavno i sigurno uvođenje u posao značajno povećava zadovoljstvo i učinkovitost novih zaposlenika.

Karijere koje traju: više od desetljeća povjerenja i rasta

Petrol gradi dugoročne odnose kroz jasno definirane karijerne puteve. Rezultati takvog pristupa su konkretni: više od 30 % zaposlenika u Petrolu svoju karijeru razvija unutar organizacije najmanje deset godina.

Ovaj podatak ne predstavlja samo broj, već odražava visoku razinu povjerenja, stabilnosti i dugoročnih odnosa koje kompanija sustavno razvija. Dugogodišnji zaposlenici čine temelj tvrtke te imaju ključnu ulogu u prijenosu bogatog iskustva na mlađe generacije.

Upravo ta kombinacija omogućuje kontinuirani razvoj i otpornost kompanije na izazove modernog poslovanja. Dodatno, dvojica direktora koji danas upravljaju mrežom od 204 prodajna mjesta svoju su karijeru započeli kao radnici na benzinskim postajama – snažan dokaz da su napredovanje i razvoj unutar kompanije realna i ostvariva prilika.

Ulaganja u zaposlenike i benefite

Briga o zaposlenicima u Petrolu ne ostaje na riječima, već se jasno vidi kroz konkretne mjere i kontinuirana ulaganja u poboljšanje radnih uvjeta.

To je posebno došlo do izražaja u ožujku 2025. godine kada je potpisan Dodatak III Kolektivnog ugovora za Petrol d.o.o kojim su dodatno unaprijeđena prava za gotovo 1900 zaposlenika.

Kroz ovaj dodatak Petrol je dodatno osnažio svoje zaposlenike, ne samo kroz povećanje plaća, već i kroz stvaranje osjećaja sigurnosti i prepoznavanja njihovog doprinosa. Rast osnovnih primanja, dodatna napredovanja u maloprodaji do tri platna razreda te poseban naglasak na radna mjesta s otežanim uvjetima rada dio su šire slike u kojoj se trud i odgovornost sustavno vrednuju. Istovremeno, uvećane su i naknade koje prate važne životne i radosne trenutke - od rada blagdanima do podrške zaposlenicima u obiteljskim situacijama, poput rođenja djeteta, uz 100 % veći iznos solidarne pomoći.

No, ono što dodatno izdvaja Petrol jest kultura prepoznavanja uspjeha. Kroz dodatke za poslovnu uspješnost, sezonske nagrade i interna natjecanja, zaposlenicima se pruža prilika da njihov trud bude vidljiv i nagrađen. Bilo da je riječ o najboljem prodavaču, konobaru ili kuharu, izvrsnost se ne samo prepoznaje, već I pretvara u konkretne nagrade, a najuspješniji imaju priliku osvojiti nagrade u iznosu do čak dvije bruto plaće.

Stabilnost poslovanja i energetska tranzicija

Ključni preduvjet za potpisivanje Dodatka III bila je stabilnost poslovanja. No, Petrol danas nije samo stabilan poslodavac, već i važan akter energetske tranzicije u regiji te jedan od najvećih investitora u e-mobilnost, s 146 operativne punionice i ukupno 267 priključka u Hrvatskoj. Kontinuirana ulaganja u modernizaciju poslovanja, razvoj mreže i nove energetske koncepte osiguravaju dugoročnu održivost kompanije.

Do 2030. godine planirano je oko 750 milijuna eura ulaganja, od čega više od 40 posto u obnovljive izvore energije, a oko 47 posto u goriva i trgovinu. Time tvrtka jasno poručuje da je spremna na promjene i preuzimanje uloge predvodnika nove energetske ere.

Povećana potreba za zapošljavanjem

Daljnji razvoj otvara i nove mogućnosti zapošljavanja. Poseban fokus u narednom razdoblju stavljen je na Istru, gdje Petrol planira dodatno jačati svoju prisutnost širenjem mreže prodajnih mjesta, a također će biti povećana potreba tijekom ljetnih mjeseci na cijeloj obali Hrvatske. Za sve koji traže stabilnog poslodavca, jasne uvjete rada, mogućnosti razvoja i dugoročnu karijeru – Petrol Hrvatska predstavlja priliku koja spaja sigurnost i napredak, a više informacija o otvorenim radnim mjestima dostupno je na linku.

