"Pacijenti ne znaju koliko dugo žive s boli, a da zapravo ne moraju"

Ozljede lokomotornog sustava mogu se dogoditi u trenutku - u prometnoj nesreći, pri padu, tijekom sporta ili u svakodnevnim aktivnostima. Posljedice, međutim, često traju mnogo dulje. Prijelomi kostiju, oštećenja zglobova i okolnih tkiva mogu ozbiljno ograničiti kretanje i promijeniti svakodnevni život pacijenta.

Upravo su složeni prijelomi u području ramena, lakta, kuka, potkoljenice i gležnja su područje posebnog interesa Ane Čizmić, dr. med., spec. opće kirurgije, subspec. traumatologije, spec. ortopedije s traumatologijom.

Dugogodišnje iskustvo stekla je u Klinici za traumatologiju Zagreb, a danas je dio ortopedsko-traumatološkog tima Specijalne bolnice Arithera, gdje se bavi i traumatskom protetikom ramena i kuka te suvremenim operativnim liječenjem kuka i koljena.

Bol kojoj se pacijenti nesvjesno prilagode

Bolovi u kuku ili koljenu često se u početku pojavljuju tek nakon duljeg hodanja, penjanja stepenicama ili većeg opterećenja. S vremenom mogu postati stalni pratitelj koji otežava ustajanje, ulazak u automobil, spavanje i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Pacijenti zbog straha od operacije nerijetko mijenjaju navike, izbjegavaju kretanje i postupno prihvaćaju ograničenja kao dio života.

"Pacijenti često tek na pregledu shvate koliko dugo zapravo žive s boli i koliko su se nesvjesno prilagodili ograničenjima koja im bolest stvara", objašnjava dr. Čizmić.

Specijalistički pregled zato nije samo analiza rendgenske snimke. Obuhvaća razgovor o simptomima, procjenu pokretljivosti zgloba, mišićne snage i utjecaja tegoba na svakodnevni život. Na temelju kliničkog pregleda i dijagnostičkih nalaza zajedno s pacijentom odlučuje se o daljnjem liječenju - od konzervativne terapije i rehabilitacije do operativnog zahvata.

Operacija se ne preporučuje automatski. Multidisciplinarni tim razmatra dostupne mogućnosti, a pacijent unutar iste ustanove može dobiti i drugo stručno mišljenje.

Foto: SB Arithera

Minimalno invazivna kirurgija i FastTrack oporavak

Kada je zglob kuka ili koljena toliko oštećen da konzervativno liječenje više ne pomaže, jedna od mogućnosti jest ugradnja totalne endoproteze.

Dr. Čizmić u Specijalnoj bolnici Arithera izvodi zahvate ugradnje totalne endoproteze kuka i koljena primjenjujući suvremene operacijske tehnike te FastTrack surgery koncept. Takav pristup uključuje detaljnu preoperativnu pripremu, individualno prilagođenu anesteziju, rano uključivanje fizikalne terapije i brzu mobilizaciju nakon operacije.

Kod minimalno invazivnog prednjeg pristupa ugradnji umjetnog kuka zglobu se pristupa kroz prirodni međumišićni prostor. Mišići se ne režu, nego se pažljivo razdvajaju, čime se nastoji maksimalno očuvati okolno tkivo.

"Kod minimalno invazivnog pristupa cilj je maksimalno očuvati tkivo i omogućiti pacijentu što brži povratak pokretu. Pacijente već isti dan nakon operacije potičemo na ustajanje i hodanje, naravno u skladu s njihovim mogućnostima. Danas praktički više ne možete prepoznati pacijenta koji ima umjetni kuk - ljudi se vraćaju normalnom životu, kreću se bez boli i imaju vrlo malo ograničenja", ističe dr. Čizmić.

Cilj modernog operativnog liječenja nije samo uspješno ugraditi implantat. Jednako je važno smanjiti poslijeoperacijsku bol, očuvati mišiće, omogućiti stabilniji hod i pacijenta što sigurnije vratiti svakodnevnim aktivnostima.

Od prijeloma ramena do operacija kuka i koljena

Uz ugradnju endoproteze kuka i koljena, područje stručnog interesa dr. Čizmić obuhvaća liječenje prijeloma gornjih i donjih ekstremiteta, uključujući složene unutarzglobne prijelome.

Posebno iskustvo ima u liječenju prijeloma ramena, lakta, kuka, potkoljenice i gležnja te u traumatskoj protetici ramena i kuka. Takve ozljede često zahtijevaju precizno planiranje jer nije dovoljno samo omogućiti srastanje kosti - cilj je sačuvati pokretljivost zgloba i vratiti što bolju funkciju ekstremiteta.

U SB Aritheri pacijentima su dostupne i druge suvremene metode liječenja ramena, kuka i koljena, uključujući artroskopske i minimalno invazivne zahvate, liječenje nestabilnosti ramena te individualno planiranu ugradnju endoproteze.

Sve na jednom mjestu, bez prekida u liječenju

Specijalistički pregled, dijagnostika, preoperativna priprema, operacija i rehabilitacija za pacijenta često znače odlazak na više različitih adresa. U SB Aritheri cijeli se proces povezuje na jednom mjestu.

Multidisciplinarni tim liječnika specijalista, fizioterapeuta, medicinskih sestara i tehničara zajednički planira liječenje i prati oporavak. Pacijent tako ne dobiva samo dijagnozu ili termin operacije, nego jasan plan svih sljedećih koraka.

U sklopu bolnice dostupne su suvremene operacijske dvorane, sobe za oporavak te rehabilitacijske dvorane opremljene računalnim i robotskim uređajima. Kada se operacija i fizikalna terapija odvijaju u istoj ustanovi, liječnik i fizioterapeut mogu pratiti napredak te prema potrebi prilagođavati rehabilitaciju.

Rehabilitacija u bazenu važan je dio oporavka

Posebno mjesto u rehabilitaciji SB Arithere zauzima individualna hidrokineziterapija, odnosno terapijsko vježbanje u bazenu s toplom vodom temperature od 30 do 32 °C.

Sila uzgona prirodno rasterećuje zglobove i ekstremitete, pa pacijent pokrete može izvoditi uz manje opterećenje i manje boli. Hidrostatski tlak i toplina vode pridonose opuštanju mišića, dok fizioterapeut vježbe prilagođava operiranom području, stanju pacijenta i fazi oporavka.

Bazen je opremljen sustavima za protustrujno plivanje i hidromasažu, a rehabilitacija u vodi može biti dio oporavka nakon operacije kuka, koljena ili ramena, liječenja posljedica prijeloma, kroničnih bolnih stanja i sportskih ozljeda.

Prvi korak prema sigurnijem kretanju

Bol u kuku ili koljenu koja traje, ponavlja se ili sve više ograničava hodanje, spavanje i svakodnevne aktivnosti znak je da pregled ne treba odgađati. Jednako vrijedi i za bol, oticanje ili smanjenu pokretljivost nakon ozljede ili prijeloma.

Bilo da pacijent dolazi po prvu dijagnozu, drugo stručno mišljenje, operativno liječenje ili rehabilitaciju nakon zahvata napravljenog u drugoj ustanovi, u SB Aritheri može dobiti povezan plan liječenja i podršku stručnog tima u svakoj fazi oporavka.

Uz 20 posto popusta na pregled specijalista, prvi korak prema preciznoj dijagnozi, sigurnijem kretanju i životu s manje boli sada je dostupniji.

Foto: SB Arithera

Za više informacija, upite i naručivanje obratite se timu Specijalne bolnice Arithera na +385 1 23 04 074 ili putem e-maila [email protected].