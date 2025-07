“Otišao sam voziti u Irsku i nisam požalio” – Priča vozača koji je karijeru nastavio u irskoj tvrtki

Danas, dvije godine kasnije, živi u Irskoj i vozi kamion za Musgrave, vodećeg irskog distributera hrane, i kaže da je to bila najbolja odluka u njegovoj karijeri.

“Iskreno, najviše me privuklo to što Musgrave nudi direktan ugovor s firmom. Nema posrednika, nema muljanja. Kad sam sletio u Irsku, čovjek iz firme me čekao na aerodromu. Prvih šest tjedana nisam plaćao stan, a kasnije sam dobio smještaj po stvarno povoljnoj cijeni. Sve je bilo organizirano – i PPS broj, i bankovni račun, i sve što ti treba da kreneš raditi i živjeti bez stresa.”

Zašto baš Irska?

Irska je posljednjih godina postala popularna destinacija za radnike iz Hrvatske – ne samo zbog viših plaća, već i zbog kvalitete života, sigurnosti i dobrog zdravstvenog i obrazovnog sustava. Ljudi su prijateljski nastrojeni, a prilagodba je brza, pogotovo kada imate podršku poslodavca kao što je Musgrave.

Ivan kaže da je u Irskoj pronašao i posao i zajednicu: 'Upoznao sam druge vozače iz Hrvatske i regije, a tvrtka je organizirala druženja i edukacije. Osjećam se kao doma, ali uz bolju plaću i više poštovanja prema svom poslu.'

Njegov dolazak u Irsku nije bio samo početak novog posla, već i novog života. “Irska je prelijepa zemlja s prijateljskim ljudima i odličnim uvjetima za život (ako ti ne smeta kiša haha), šalu na stranu. Javne usluge funkcioniraju, ljudi poštuju jedni druge i nema nekih problema, vrlo je jednostavno zapravo.”

Tko je Musgrave?

Musgrave je jedna od najuglednijih kompanija u Irskoj, s bogatom poviješću dužom od 145 godina. Vodeći su distributer prehrambenih proizvoda i vlasnici poznatih brendova poput SuperValu, Centra i Musgrave MarketPlace. Njihova snaga leži u snažnoj logističkoj mreži – upravo zato su im vozači ključni dio uspjeha.

Kako izgleda radni dan vozača u Musgraveu?

Pitali smo Ivana kako izgleda njegov proječan radni dan, pa je rekao: „Vozači u Blanchardstownu svakodnevno obavljaju između 17-20 dostava, uključujući SuperValu i Centra trgovine, škole, kantine, restorane i kafiće. Svaki dan prije vožnje bitno je napraviti sigurnosne preglede vozila, a roba se iskrcava pažljivo i sigurno pomoću metalnih kolica. Svi novi vozači koji dođu prolaze kroz temeljitu višetjednu obuku kako bi se osjećali spremno i sigurno na cesti. Iako sam na početku imao malu tremu zbog promjene zemlje i posla, obuka u Musgrave Driving Academy dala mi je sigurnost. Atmosfera među kolegama je odlična, a podrška tvrtke stvarno je impresivna. Mogućnost napredovanja i kontinuirano usavršavanje dodatno me motiviraju,” kaže Ivan.

Foto: Brian Thompson

Vozač C kategorije u Irskoj – posao s podrškom

Što Musgrave nudi vozačima C kategorije?

Siguran i stalni posao: Direktan ugovor za Musgrave, bez posredničkih agencija, s punim radnim vremenom i minimalno 44 sata tjedno.

Direktan ugovor za Musgrave, bez posredničkih agencija, s punim radnim vremenom i minimalno 44 sata tjedno. Plaća i bonusi: Godišnja bruto plaća od €39,700 + 4.000€ porezno oslobođenog dodatka za hranu, bonusi za dodatne zadatke i plaćeni prekovremeni rad.

Godišnja bruto plaća od €39,700 + 4.000€ porezno oslobođenog dodatka za hranu, bonusi za dodatne zadatke i plaćeni prekovremeni rad. Fleksibilno radno vrijeme: Radni dan započinje između 5 i 6 sati ujutro, 5 dana u tjednu, a prekovremeni rad je dobrodošao.

Radni dan započinje između 5 i 6 sati ujutro, 5 dana u tjednu, a prekovremeni rad je dobrodošao. Smještaj: Besplatan smještaj tijekom prvih 6 tjedana, a nakon toga subvencionirani smještaj u kvalitetnim sobama

Besplatan smještaj tijekom prvih 6 tjedana, a nakon toga subvencionirani smještaj u kvalitetnim sobama Pomoć pri dolasku i prilagodbi: Prijevoz s aerodroma, pomoć u administraciji (dobivanje PPS broja, otvaranje bankovnog računa), refundacija avionske karte do 250€.

Prijevoz s aerodroma, pomoć u administraciji (dobivanje PPS broja, otvaranje bankovnog računa), refundacija avionske karte do 250€. Obuka i napredak: Musgrave Driving Academy pruža potpunu edukaciju i mogućnost napredovanja unutar tvrtke svim vozačima.

Musgrave Driving Academy pruža potpunu edukaciju i mogućnost napredovanja unutar tvrtke svim vozačima. Podrška zaposlenicima: Besplatni sati engleskog jezika, wellness program, zaposlenici imaju pristup besplatnom savjetovanju (EAP), te osiguranje i mirovinski planovi.

Kakve kandidate traže?

Musgrave traži vozače s važećom C ili CE kategorijom, važećom karticom vozača i kodom 95, te osnovnim znanjem engleskog jezika. Nije potrebno prethodno iskustvo jer je obuka osigurana. Važno je imati valjane EU dokumente i spremnost na fizičke zadatke tijekom istovara.

Da biste se prijavili, potrebno je imati:

Vozačka dozvolu C kategorije (ili CE) – izdana u zemlji članici EU

Kod 95 i kartica vozača – izdani u zemlji članici EU

Osobna iskaznica ili putovnica iz EU

Osnovno znanje engleskog jezika

“Prije nego sam krenuo voziti sam, imao sam instruktora koji mi je pomogao da se naviknem na vožnju lijevom stranom. Nisu me gurnuli u vatru odmah – sve je bilo postepeno i uz podršku. Danas već mentoriram druge koji dolaze iz Hrvatske.” – rekao je Ivan.

Foto: Paul Sherwood/coalesce

Nova prilika za novi početak

Ako ste vozač C kategorije, razmišljate o promjeni i želite raditi u profesionalnom okruženju gdje se vaš trud cijeni, Musgrave bi mogao biti upravo ono što tražite. Ovdje nećete biti samo još jedan vozač – bit ćete dio zajednice koja vas prati i u karijeri i u životu.

Prijavite se za posao vozača u Musgraveu već danas putem portala Moj Posao i napravite korak prema novoj i bolje plaćenoj budućnosti.