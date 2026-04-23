Odgovore ima Savjetnica za odgoj

Kada dijete izgovori ovakve rečenice, roditelji gotovo automatski reagiraju. „Nitko ne želi čuti da se njegovo dijete osjeća loše o sebi. No kada djetetu odmah kažemo 'ma nisi glup, ti si jako pametan', mi zapravo ne čujemo što nam dijete govori." objašnjava Martina, u digitalnom svijetu poznata kao Savjetnica za odgoj, s više od 20 godina iskustva kao odgojiteljica u vrtiću. “ Unutarnji doživljaj djetetu govori jedno, a mi mu govorimo nešto sasvim drugo i umjesto da se poveže s nama, dijete se povuče.” - dodaje.

Što se zapravo krije iza tih riječi?

Dijete koje kaže „glup sam" ne daje objektivnu procjenu svojih sposobnosti, ističe savjetnica. „Ono izražava trenutni doživljaj – frustraciju, razočaranje, osjećaj neuspjeha. To nije znak da nešto nije u redu s djetetom. To je zapravo znak da se razvija." - kaže Martina, dodajući kako su negativne misli o sebi normalan dio odrastanja.

Povezivanje prije ispravljanja

„Prvi korak uvijek je povezivanje, a ne ispravljanje". Umjesto da odmah negiramo što je dijete reklo, trebamo stati i pokušati razumjeti što se krije iza te rečenice. Nešto jednostavno poput: „Baš ti je teško kad ti ovo ne ide." ili „Vidim da si razočaran." - time ne potvrđujemo da je dijete glupo, nego potvrđujemo njegov osjećaj. „A to je velika razlika" - dodaje Martina.

Kada se dijete osjeti viđeno i shvaćeno, lakše će se otvoriti i nastaviti komunikaciju. „Dugoročno – dijete koje smije osjetiti, postaje dijete koje zna nositi se sa sobom", kaže savjetnica. Uči prepoznati svoje misli, imenovati emocije i regulirati osjećaje – a to je, prema riječima Martine Sokač, temelj emocionalne otpornosti koji će mu trebati cijeli život.

Jedna rečenica koja mijenja sve

Postoji i konkretna promjena koju svaki roditelj može odmah primijeniti. „Umjesto 'ti si pametan', recite djetetu 'možeš učiti i napredovati'" - savjetuje Martina. Prva rečenica stvara sliku koja ovisi o tuđem odobrenju, a druga gradi unutarnju snagu. „Dijete tada ne odustaje kada mu nešto ne ide, nego uči kako pokušati ponovno.”

Naš zadatak, podsjeća Martina, nije zaštititi dijete od svih negativnih misli. Naš zadatak je biti uz njega dok kroz njih prolazi.

