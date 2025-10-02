Novi logističko-distributivni centar kao srce rasta Tokić grupe

Kapaciteti na granici - vrijeme za novi iskorak

Tijekom posljednjih desetljeća, Tokić je kontinuirano ulagao u širenje poslovanja i izgradnju prodajne mreže, koja je danas najgušća u Hrvatskoj i Sloveniji te broji čak 123 poslovnice. Takav rast, uz akvizicije poput slovenskog Bartoga iz 2020. godine, doveo je do snažnog povećanja obujma poslovanja. Istodobno, postojeći kapaciteti dosegnuli su svoje granice, što je logičan poticaj za novo ulaganje u infrastrukturu.

Automatizacija i nove tehnologije

Planirani logističko-distributivni centar prostirat će se na 44.000 četvornih metara i bit će opremljen najmodernijom skladišnom tehnologijom. Automatizirani sustavi omogućit će bržu i precizniju obradu narudžbi, smanjiti ovisnost o ljudskom radu u operativnim procesima te osigurati veću učinkovitost i pouzdanost u svakodnevnom poslovanju. To će rezultirati većom fleksibilnošću i konkurentnošću Grupe na dinamičnom regionalnom tržištu.

Srce budućeg rasta

Novi logističko-distributivni centar neće biti samo skladište, nego istinsko srce daljnjeg rasta i razvoja Grupe. Omogućit će širenje asortimana, bržu isporuku kupcima, smanjenje troškova, još veći školski centar i povećanje konkurentnosti na regionalnom tržištu. Ujedno će osigurati i stabilnu osnovu za planirane akvizicije i širenje na nova područja, poput gospodarskih vozila, motocikala, agrovozila i nautike.

Foto: Promo

Podrška tržištu u transformaciji

Automobilska industrija prolazi kroz veliku transformaciju, a aftermarket segment, odnosno tržište rezervnih dijelova i održavanja vozila, bilježi kontinuirani rast. Potreba za brzom i pouzdanom logistikom nikada nije bila veća. Novi centar Tokić grupe omogućit će da tvrtka pravovremeno i efikasno odgovori na rastuću potražnju, posebno u uvjetima sve starijeg voznog parka u Hrvatskoj i regiji, gdje prosječna starost vozila iznosi 14 godina.

Jačanje infrastrukture i tehnologije

Ova investicija jasno pokazuje dugoročnu viziju Tokić grupe, jačanje infrastrukture i tehnologije kao temelja za održiv i profitabilan rast. Novi logističko-distributivni centar ne predstavlja samo odgovor na trenutne izazove, već i strateško ulaganje u budućnost koje će oblikovati razvoj kompanije u idućim desetljećima.

Kapitalizacija 35 godina rasta i razvoja

Izlazak na burzu predstavlja ključan korak prema dodatnom širenju i modernizaciji poslovanja. Upravo će novi logističko-distributivni centar, u koji će se uložiti približno 20 milijuna eura, biti središnja investicija financirana kroz IPO – uz širenje mreže i dodatne investicije u tehnologiju. Na taj način Tokić grupa ne samo da jača vlastite kapacitete i konkurentnost, nego i donosi novu dinamiku hrvatskom tržištu kapitala, čineći ga privlačnijim investitorima. Tako Tokić, nakon 35 godina kontinuiranog rasta, ulazi u novu fazu, spreman kapitalizirati stečeno iskustvo i otvoriti novo poglavlje u priči o uspjehu jedne od najpoznatijih hrvatskih kompanija.