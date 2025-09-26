Nova Opel Mokka osvojila nagradu „autonis”

Rüsselsheim. Na svjetskoj premijeri na izložbi automobila IAA Mobility u Münchenu prije nekoliko dana, nova Opel Mokka GSE izazvala je nevjerojatan interes posjetitelja. Svojim elegantnim dizajnom, ovaj kompaktni SUV impresionira ne samo kao visokoučinkoviti električni automobil, već i u svakoj varijanti. To je sada potvrdilo 14 000 čitatelja njemačkog automobilskog časopisa auto motor und sport. Na 25. dodjeli nagrada „autonis”, nova Opel Mokka proglašena je „najboljom inovacijom u dizajnu 2025.” u kategoriji „Malo SUV/crossover vozilo” i to sa značajnim odmakom od konkurencije: ovaj karizmatični bestseler s „munjom” dobio je čak 49,6 posto glasova. Nova Mokka tako nastavlja uspješan niz Opelovih vozila s nagradom „autonis”. Opel Rocks osvojio je ovu prestižnu nagradu 2022, a sljedeće godine čitatelji su za pobjednika izabrali najpopularniji mali automobil u Njemačkoj, Opel Corsu.

Foto: Promo

„Opel Mokka sada je još odvažnija, privlačnija i jednostavno besprijekorna. Napravili smo prave izmjene na pravim mjestima kako bismo ovaj bestseler učinili još samouvjerenijim i privlačnijim za naše kupce. Jako nam je drago što su čitatelji časopisa auto motor und sport odabrali Mokku kao najljepši mali SUV. Dajem vam sljedeće obećanje: nova Mokka GSE sa svojim uzbudljivim performansama i vrhunskim dizajnom ubrzat će otkucaje srca javnosti”, izjavio je Patrick Dinger, voditelj branda Opel Njemačka.

Snažan prvi dojam: nova Mokka još je privlačnija, modernija i digitalnija nego ikad prije

Opel Mokka može se sažeti u tri riječi: moderna i kompaktna s vrhunskim stilom. Opelov najprodavaniji SUV oduvijek je bio izražajan, a brand s „munjom” ove mu je godine dodao još više karizme. S jedne strane, to je zbog dodatno prilagođenog dizajna: Opel je vizualne elemente Mokke dodatno istaknuo mekim perom – najnovijom Opelovom „munjom”, modernijom interpretacijom prepoznatljivih LED svjetala sprijeda i straga, te crnim naglascima koji se protežu od poklopca motora duž bočne strane vozila. S druge strane, Mokka je zablistala u osvježenim bojama karoserije. Metalik boje Kolibri Blue i Tropikal Green – obje rezervirane isključivo za Mokku – kao i posebna boja Grafik Grey daju šarm ovom privlačnom SUV-u.

Foto: Promo

Međutim, dizajn karoserije Mokke nije jedino što će ubrzati puls promatračima. Također je osvježena i unutrašnjost: novi upravljač, plosnatijeg oblika s gornje i donje strane, naglašava sportski karakter. Središnja konzola u mat srebrnoj nijansi jasnija je nego ikad prije. Dizajneri i inženjeri ugradili su u središnji dodirni zaslon digitalnog sustava za informiranje i zabavu neke postavke kojima se prije upravljalo tipkama. Dizajn kokpita sada izgleda svježije i vrijednije, kao da se radi o višoj klasi vozila. Na primjer, dizajn prekidača električne parkirne kočnice i načina vožnje (na automatik varijantama i modelu Mokka Electric) preuzet je iz vrhunskog SUV-a Opel Grandland koji je nedavno izazvao veliki interes i uzbuđenje na izložbi automobila IAA Mobility kao novi Grandland Electric AWD – Opelovo prvo potpuno električno vozilo s pogonom na sva četiri kotača.

Uspješnom kombinacijom privlačnog dizajna vanjštine i jasne, digitalizirane unutrašnjosti, Opel Mokka osvojila je čitatelje časopisa auto motor und sport. Glasali su online po 25. put za svoje omiljene dizajne. Ove je godine glasalo ukupno 14 000 čitatelja. U natjecanju je sudjelovalo 117 novih proizvoda razvrstanih u 13 klasa. Službena dodjela nagrada održat će se 13. listopada u Stuttgartu.

[1] Vrijednosti vozila ne ovise samo o učinkovitom korištenju energije vozila, već na njih utječu i način vožnje te drugi netehnički čimbenici.