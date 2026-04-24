Njihova je supermoć znatiželja, a saveznik Životinjsko carstvo - oni su Znatiželjci!

Neiscrpna znatiželja i upijanje novih informacija njihove su supermoći, a pomagači u njihovoj misiji su album Životinjsko carstvo i Kraševe čokoladice. Stoga za sve male, ali i velike istraživače koji svijet oko sebe promatraju kroz pitanja i otkrića, a svaku životinju, sličicu ili trenutak pretvaraju u novu priliku za učenje, Kraš pokreće platformu - Znatiželjci.

Oni vjerojatno već znaju da je jezik plavetnog kita težak kao cijeli slon ili da hobotnica ima tri srca, a mozak joj se nalazi u svakom kraku! A sve to i još puuuno više može se istražiti na platformi Znatiželjci. Kao i na aktualnom albumu Životinjsko carstvo, i tu su sudjelovali zoolozi koji su odgovarali na pitanja o životinjskom svijetu, dok se odabirom regije može saznati više o autohtonim vrstama u tom kraju, ali i istražiti mnoštvo nevjerojatnih činjenica o čudesnim životinjama.

Kad smo kod zanimljivosti – znate li da je čokoladica, koju danas znamo pod imenom Životinjsko carstvo, jedna od najtanjih na svijetu? Prvi put je proizvedena davne 1931. godine, a u svom 95 godina dugom postojanju osim u regiji u njenom se okusu uživalo na svim kontinentima, u više od 50 zemalja svijeta. Posebnost koja ju izdvaja je i mali ritual koji dolazi uz svaku čokoladicu – sličice uz koje su generacije odrastale učeći o životinjskom svijetu kroz razna izdanja albuma. A posljednji dodatak toj priči su i kreativne grafomotoričke vježbe skrivene unutar omota čokoladice.

Također, znate li da je album Životinjsko carstvo jedan od najdugovječnijih programa vjernosti u svijetu? Čak i u ovome digitalnom dobu njegova privlačnost ne blijedi, a u Hrvatskoj se godišnje proda 12 tisuća albuma, odnosno njih 30 dnevno. Tako mali, ali i veliki znatiželjci već desetljećima skupljaju, razmjenjuju i pažljivo u njih lijepe sličice.

Stoga potakni svoju znatiželju i istraži novu platformu Znatiželjci i zanimljiv svijet Kraševog Životinjskog carstva!