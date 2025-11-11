Moguće je! Ugovorite dobrovoljnu mirovinsku štednju

Bez obzira na to koliko godina imali, bilo da ste tek dobili prvi posao ili radite već neko vrijeme, nikad nije rano, ali ni kasno da krenete razmišljati o dodatnom obliku štednje za mirovinu.

Sigurno ste imali prilike čuti da su današnje mirovine premale te da najčešće nisu dovoljne ni za osnovne životne potrebe. Vrlo vjerojatno smatrate da je mirovina još uvijek daleko, no želite li izbjeći financijske brige u mirovini, krenite na vrijeme štedjeti. Ako krenete sa štednjom upravo sada, vaša uložena sredstva kapitalizirat će se kroz godine i time ćete si osigurati bolja primanja u budućnosti.

Prednost dodatne štednje za mirovinu je u tome što možete sami izabrati visinu, trajanje i dinamiku štednje, a u slučaju da odlučite prestati s uplaćivanjem u fond ili su vaše uplate neredovite, članstvo u fondu se ne prekida, već ušteđena sredstva na računu i dalje mogu ostvarivati prinose. Uz to, ovim oblikom štednje ostvarujete pravo na državna poticajna sredstva od 15 % iznosa od godišnje uplate u fond, do maksimalnih 99,54 eura.

Učlanite se bez odlaska u poslovnicu i čekanja – jednostavno i brzo putem online zahtjeva. Ako to učinite do kraja godine i uplatite iznos od 663,61 eura, iduće godine na Vaš osobni račun u dobrovoljnom mirovinskom fondu sjest će puni iznos državnih poticajnih sredstava.

Osigurajte si pristojan životni standard u mirovini – započnite svoju štednju u Raiffeisen dobrovoljnom mirovinskom fondu već danas i tako napravite pozitivni pomak za sebe i svoju budućnost.