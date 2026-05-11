Majstor pustinjskog bluesa Samba Touré u Lisinskom 20. svibnja

Sugestivno i u transu

Svirajući gitaru repetitivno, kao u transu, uz suptilnu ali čvrstu ritmiku te smiren, sugestivan vokal, Samba Touré je ukorijenjen u tradiciju naroda Songhai, ali pjeva i o suvremenom Maliju. On progovara o političkoj nestabilnosti, društvenim promjenama i izazovima svakodnevnog života kao glas cijelog zapadnoafričkog iskustva današnjice.

Rodio se u gradu Timbuktuu na rubu Sahare, starom civilizacijskom središtu na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Na početku su na njega mnogo utjecali jazz, funk i rock, a na velikim pozornicama svirao je i prije nego je počeo samostalnu karijeru.

S legendarnim Ali Farkom Touréom

Samba Touré bio je dugogodišnji suradnik legendarnog gitarista Ali Farka Touré, čiji je hipnotički spoj zapadnoafričkih ritmova i bluesa snažno utjecao na njegov glazbeni put. Nakon smrti mentora prezimenjaka 2006. godine, s kojim nije u rodu, nastavio je razvijati vlastiti izraz, ostajući vjeran minimalističkoj, pulsirajućoj estetici desert bluesa. Ipak, dodao mu je suvremenu energiju i društvenu angažiranost.

S obala rijeke Niger

Glazba Samba Touréa spaja pustinjski blues s elementima rocka, funka i soula. Tako se stvara hipnotičan i melankoličan zvuk podneblja oko rijeke Niger.

Veliki umjetnik autor je vrlo zapaženih albuma kao što su „Albala" (2013.), „Gandadiko" (2014.) i „Binga" (2021.), koji su mu učvrstili status na svjetskoj world music sceni, dok je izdanje „Baarakelaw" (2025.) dodatno pokazalo njegovu autorsku zrelost i produkcijsku širinu. Taj je album dobio velika priznanja: World Music Charts Europe stavio ga je na deseto mjesto godišnje top-ljestvice za 2025., a Transglobal World Music Charts na šesto.

Samba Touré nastupa na važnim međunarodnim festivalima world i blues glazbe i širi svoju umjetnost kao most između tradicije i suvremenosti, između Malija i svijeta.

Doživite i vi nešto novo: zaplovite afričkom pustinjom u društvu svjetske zvijezde Sambu Touréa, 20. svibnja u Lisinskom!