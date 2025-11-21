„Lisinski srijedom“ ugošćuje kolektiv svestranog udaraljkaša Filipa Merčepa

Vrhunski udaraljkaš Filip Merčep dobitnik je brojnih priznanja, između ostalih nagrada Ivo Vuljević, Boris Papandopulo i Porin. Svoju svestranost i kreativni duh iskazuje brojnim projektima: svira u ansamblima Sudar Percussion i Marimba kvartet te nastupa s najcjenjenijim domaćim ansamblima i svjetskim marimbistima poput Katarzyne Myćke.

Uz to, organizira i vodi radionice i ljetni seminar marimbe te s Boyem van Ooijenom osmišljava i vodi projekte koji povezuju glazbu s videoigrama. Kao profesor surađuje s prestižnom Marimba akademijom, a u Francuskoj, Njemačkoj, SAD-u i Kanadi drži majstorske tečajeve o programiranju u glazbi i hrvatskoj glazbi za perkusije. Već 10 godina pripada ekskluzivnoj skupini umjetnika MarimbaOne.

Foto: Promo

Njegov novi projekt – Estetika skrivenog – inovativni je audiovizualni recital ansambla 537collectiv, koji uz njega čine audiovizualni umjetnici, nizozemski bubnjar Boy van Ooijen i slovenski gitarist Luka Batista. Ime njihova kolektiva inspirirano je brojem sobe na amsterdamskom konzervatoriju u kojem su sva trojica bila na usavršavanju, gdje je i započela njihova suradnja.

Spojem glazbene izvedbe, vizualnih projekcija i programiranih svjetlosnih efekata, 537collectiv stvara jedinstven umjetnički izraz koji otvara nove dimenzije interpretacija glazbe.

Foto: Promo

Taj posve neuobičajeni koncert istražuje važna udaraljkaška djela 20. stoljeća otkrivajući publici unutarnju ljepotu i gracioznu složenost suvremenih skladbi. Djelima avangardnih autora Pierra Jodlowskog, Iannisa Xenakisa i Stevea Reicha, kao i domaćih suvremenih skladatelja Srđana Dedića i Tomislava Olivera, trojac stvara posebno iskustvo koje slušatelje i gledatelje uvlači u nov, predivan svijet.

Foto: Promo

Njihov nastup u Lisinskom prava je poslastica za sva osjetila: koncert koji se ne sluša samo ušima nego se i gleda i doživljava cijelim bićem. Publika će imati priliku svjedočiti posebnoj, bogatoj unutarnjoj ljepoti suvremene glazbe u prostoru u kojem umjetnost nadmašuje granice očekivanog – u Lisinskom.