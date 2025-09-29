Lidl širi mrežu donacija i provodi odlučne mjere za smanjenje otpada od hrane

Lidl Hrvatska započeo je ovaj put solidarnosti i održivog upravljanja hranom u travnju 2024. suradnjom s Bankom hrane Crvenog križa Zagreb, da bi već u listopadu iste godine donatorski program bio proširen na Banku hrane Crvenog križa Osijek. Tijekom 2025. kontinuirano se širi mreža partnera – danas Lidl surađuje sa svim aktivnim Bankama hrane u Hrvatskoj, uz uključivanje dodatnih posrednika poput Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Caritasa Sisačke biskupije te gradskih društava Crvenog križa.

„Donacijama iz 41 Lidlove trgovine u Hrvatskoj šaljemo jasnu poruku: društvena odgovornost i održivo djelovanje nisu izbor, već temelj našeg poslovanja. Svakodnevno nastojimo biti aktivan dio rješenja – kako u borbi protiv bacanja hrane, tako i u pružanju konkretne pomoći onima kojima je najpotrebnija. Cilj nam je da sve Lidlove trgovine u Hrvatskoj (trenutno 111) budu nositelji ove inicijative i izvori stvarne pomoći.“ – istaknula je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Foto: David Jerkovic/pixsell

U provođenju ove inicijative Lidl Hrvatska ostvaruje partnerstva diljem zemlje - od Banaka hrane Crvenog križa u Zagrebu, Osijeku, Čakovcu, Karlovcu, Koprivnici, Požegi i Virovitici, do Banke hrane udruge Duga iz Vukovara; surađuje s Caritasom Zagrebačke nadbiskupije i Caritasom Sisačke biskupije; te uključuje i gradska društva Crvenog križa u Daruvaru, Krapini, Slatini, Županji i Varaždinu.

„Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog Križa Osijek iznimno cijeni suradnju s Lidlom. Partnerstvo Lidla i Banke hrane Osječko-baranjske županije započelo je u listopadu prošle godine donacijama iz tri osječke trgovine, a od svibnja je prošireno na svih osam trgovina. Do sada smo zaprimili gotovo 50 tona donacija koje su distribuirane posrednicima i krajnjim korisnicima. Zahvaljujemo Lidlu na prepoznavanju važnosti partnerstva u pomoći potrebitima, smanjenju otpada i zaštiti okoliša.“ – rekao je Vedran Radanović, voditelj Banke hrane Osječko-baranjske županije Crvenog križa Osijek.

Foto: David Jerkovic/pixsell

Lidl implementira i interne inicijative usmjerene na smanjenje otpada hrane: u svim trgovinama postavljene su „Spasi me i uštedi“ police, na kojima se proizvodi pred istekom roka trajanja, ali i dalje prikladni za konzumaciju, nude sniženo za 25 %. To se odnosi na proizvode iz hlađenog asortimana, svježe meso i ribu, svježu tjesteninu i slične kategorije. Nadalje, Lidl koristi sustav inteligentnog optimiziranja naručivanja u trgovinama, temeljen na analitici i prodajnim podacima, kako bi se smanjile prekomjerne zalihe i spriječilo nepotrebno bacanje hrane.

Kroz ove mjere, Lidl nastoji osigurati da svaka karika lanca – od nabave, distribucije do prodaje — doprinosi smanjenju otpada i održivom upravljanju resursima.