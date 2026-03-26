Ida Pester otkrila dirljivu sinovu izjavu: 'Da su svi kao on...'

Ida Prester (47), hrvatska voditeljica i glazbenica, na Instagramu je podijelila crticu iz svog obiteljskog života. U posljednjoj objavi prepričala je kako njezin sin Rio (9) odbijao otići na trening kickboxinga zbog jednog jednostavnog razloga.

"Kao prvo, ja baš ne volim nasilje", rekao je dječak i nadodao: "Kao drugo - ne znam što će mi onda ta vještina u životu".

U opisu je objasnila da je Rio ipak otišao na trening kickboxinga i da su mu ona i muž objasnili da je to stvar sporta i kontrole, a ne nasilja.

Prester je oduševljenjena sinovim stavom. U komentarima je dodatno pojasnila kako ju je njegova "utopijska" perspektiva duboko dirnula.

"Da su svi kao on, nasilja ne bi ni bilo", napisala je, ističući kako ju je ta misao ganula do suza.

Objava je bila preplavljena komentarima podrške gdje su korisnici hvalili Idu da je uspjela kao majka i kako ga je predivno odgojila.

Skladna obitelj

Svestrana umjetnica ima dva sina, Ria i Roka (12) sa suprugom Ivanom Peševskim (51).

Djeca su rođena u Srbiji, a nakon gotovo osam godina beogradskog života, obitelj se odlučila vratiti živjeti u Hrvatsku u doba korone i od tada žive u Zagrebu.

