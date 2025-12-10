Lidl i Prijatelji životinja održali Xmas biljnu radionicu kuhanja

Pod vodstvom kulinarske edukatorice Nikoline Plenar Jeličić iz udruge Prijatelji životinja, sudionici su otkrivali koliko tradicionalna blagdanska jela mogu biti raskošna i ukusna u potpuno biljnoj verziji. Kroz praktične korake naučili su kako jednostavno zamijeniti uobičajene sastojke biljnim alternativama, bez kompromisa u okusu i teksturi.

Foto: Goran Jakus

Pripremala su se jela koja su izazvala posebno zanimanje polaznika: sarma s biljnim mljevenim mesom, Wellington pita s aromatičnim nadjevom, francuska salata s biljnom domaćom majonezom te kreativne biljne „pohanice“ od tofua, celera i bukovača. Slatki dio blagdanskog menija uključivao je fritule bez jaja i mlijeka te sirove kuglice, koje su inspirirale sudionike da i svoje desertne stolove učine održivijima.

Foto: Goran Jakus

Uz veselu atmosferu, blagdansku glazbu i puno zajedničkog kuhanja, polaznici, među njima i influencerice Ivana Pirizović, Mateja Krvarić Zobec (Uvijek Gladna), Marijana Zlomislić Perak (Un Mondo Di Sapori) i Marina Matijević (Ja bolji građanin), dobili su i praktične savjete o planiranju biljnog blagdanskog menija, pripremi jela unaprijed i jednostavnom slaganju svečanog posluživanja.

Foto: Goran Jakus

Foto: Goran Jakus

„Kroz projekt Zeleni izazov željeli smo pokazati da održivi prehrambeni izbori mogu biti jednostavni, dostupni i inspirativni. Posebno nas veseli što su sudionici radionice prepoznali biljna jela kao odličnu opciju i za blagdanski stol. Vjerujemo da upravo ovakve aktivnosti potiču male, ali značajne korake prema odgovornijem i održivijem načinu života“, istaknula je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti u Lidlu Hrvatska.

Foto: Goran Jakus

Xmas radionica kuhanja dio je Lidlova projekta „Zeleni izazov“, online platforme koja nudi recepte i praktične savjete za održivije prehrambene navike te inspirira građane da 21 dan isprobavaju biljne obroke. Projekt je nastao u suradnji s udrugom Prijatelji životinja, a više informacija dostupno je na: www.lidl.hr/c/zeleni-izazov/s10082670.