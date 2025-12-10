Lidl i Prijatelji životinja održali Xmas biljnu radionicu kuhanja
U ugodnoj predblagdanskoj atmosferi održana je Lidlova Xmas biljna radionica kuhanja, realizirana u suradnji s udrugom Prijatelji životinja. Radionica je okupila influencerice te pobjednike Lidlova nagradnog natječaja „Osvoji mjesta na božićnoj radionici kuhanja“, koji je prethodno proveden na službenim Lidl kanalima.
Pod vodstvom kulinarske edukatorice Nikoline Plenar Jeličić iz udruge Prijatelji životinja, sudionici su otkrivali koliko tradicionalna blagdanska jela mogu biti raskošna i ukusna u potpuno biljnoj verziji. Kroz praktične korake naučili su kako jednostavno zamijeniti uobičajene sastojke biljnim alternativama, bez kompromisa u okusu i teksturi.
Pripremala su se jela koja su izazvala posebno zanimanje polaznika: sarma s biljnim mljevenim mesom, Wellington pita s aromatičnim nadjevom, francuska salata s biljnom domaćom majonezom te kreativne biljne „pohanice“ od tofua, celera i bukovača. Slatki dio blagdanskog menija uključivao je fritule bez jaja i mlijeka te sirove kuglice, koje su inspirirale sudionike da i svoje desertne stolove učine održivijima.
Uz veselu atmosferu, blagdansku glazbu i puno zajedničkog kuhanja, polaznici, među njima i influencerice Ivana Pirizović, Mateja Krvarić Zobec (Uvijek Gladna), Marijana Zlomislić Perak (Un Mondo Di Sapori) i Marina Matijević (Ja bolji građanin), dobili su i praktične savjete o planiranju biljnog blagdanskog menija, pripremi jela unaprijed i jednostavnom slaganju svečanog posluživanja.
„Kroz projekt Zeleni izazov željeli smo pokazati da održivi prehrambeni izbori mogu biti jednostavni, dostupni i inspirativni. Posebno nas veseli što su sudionici radionice prepoznali biljna jela kao odličnu opciju i za blagdanski stol. Vjerujemo da upravo ovakve aktivnosti potiču male, ali značajne korake prema odgovornijem i održivijem načinu života“, istaknula je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti u Lidlu Hrvatska.
Xmas radionica kuhanja dio je Lidlova projekta „Zeleni izazov“, online platforme koja nudi recepte i praktične savjete za održivije prehrambene navike te inspirira građane da 21 dan isprobavaju biljne obroke. Projekt je nastao u suradnji s udrugom Prijatelji životinja, a više informacija dostupno je na: www.lidl.hr/c/zeleni-izazov/s10082670.