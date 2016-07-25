Nezadovoljan vođenjem Amerike, Obamim polubrat glasat će za Trumpa

Malik je u telefonskom razgovoru za Reuters iz doma predaka obitelji Obama u Kogelu u zapadnoj Keniji rekao da podupire Trumpovu politiku, osobito njegovu fokusiranost na sigurnost zemlje.

"Trump mi se sviđa... smatram ga vrlo realnim i mislim da govori iz srca, ne želeći biti politički korektan. Jednostavno je iskren", smatra Malik, američki državljanin koji u Washingtonu živi od 1985. U Sjedinjenim Državama obavljao je razne poslove dok nije postao neovisni financijski konzultant.

Trumpovo stajalište protiv muslimana koji stižu u Sjedinjene Države shvaćaju i muslimani poput njega, kaže Malik.

"Ja sam musliman, ali ne možete pustiti ljude da hodaju okolo pucajući i ubijajući u ime islama", kaže.

Nije zadovoljan načinom na koji je njegov polubrat Barack Obama vodio zemlju. Kritizirao ga je jer nije učinio previše za Amerikance i svoju proširenu obitelj unatoč velikim očekivanjima 2008.

Čini se da su se Malik i Barack, koji su ranije bili vrlo bliski, u međuvremenu prilično udaljili. Malik je bio čest Barackov gost u Bijeloj kući, a i vjenčani je kum aktualnog američkog predsjednika.

Malik smatra da ima pravo kritizirati brata, pozivajući se na slobodu izražavanja.