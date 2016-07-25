{NOINDEX-NOFOLLOW} KRV JE VODA: Nezadovoljan vođenjem Amerike, Obamim polubrat glasat će za Trumpa - Net.hr
KRV JE VODA: /

Nezadovoljan vođenjem Amerike, Obamim polubrat glasat će za Trumpa

Nezadovoljan vođenjem Amerike, Obamim polubrat glasat će za Trumpa
Foto: AFP, TONY KARUMBA

25.7.2016.
12:39
Hina
AFP, TONY KARUMBA
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Malik je u telefonskom razgovoru za Reuters iz doma predaka obitelji Obama u Kogelu u zapadnoj Keniji rekao da podupire Trumpovu politiku, osobito njegovu fokusiranost na sigurnost zemlje.

"Trump mi se sviđa... smatram ga vrlo realnim i mislim da govori iz srca, ne želeći biti politički korektan. Jednostavno je iskren", smatra Malik, američki državljanin koji u Washingtonu živi od 1985. U Sjedinjenim Državama obavljao je razne poslove dok nije postao neovisni financijski konzultant.

Trumpovo stajalište protiv muslimana koji stižu u Sjedinjene Države shvaćaju i muslimani poput njega, kaže Malik.

"Ja sam musliman, ali ne možete pustiti ljude da hodaju okolo pucajući i ubijajući u ime islama", kaže.

Nije zadovoljan načinom na koji je njegov polubrat Barack Obama vodio zemlju. Kritizirao ga je jer nije učinio previše za Amerikance i svoju proširenu obitelj unatoč velikim očekivanjima 2008.

Čini se da su se Malik i Barack, koji su ranije bili vrlo bliski, u međuvremenu prilično udaljili. Malik je bio čest Barackov gost u Bijeloj kući, a i vjenčani je kum aktualnog američkog predsjednika.

Malik smatra da ima pravo kritizirati brata, pozivajući se na slobodu izražavanja.

Donald TrumpBarack ObamaMalik Obama
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KRV JE VODA: /
Nezadovoljan vođenjem Amerike, Obamim polubrat glasat će za Trumpa