Konferencija o event industriji koja se pretvara u zabavu do jutra

Najveća regionalna konferencija posvećena event industriji, LIVE & LOUD powered by Entrio, održat će se u utorak, 11. studenoga u zagrebačkoj Laubi i klubu Peti Kupe. Objavljena je kompletna satnica s rasporedom keynote predavanja, panela, izlaganja te večernjeg koncertnog i DJ programa koji će okupiti vodeće ljude industrije iz cijele regije.

Publika i formati budućnosti, novi prostori, cijene ulaznica

Registracija sudionika u Laubi počinje u 9:00, dok službeni dio u 10:00 otvara prezentacija velikog istraživanja o event sceni i navikama publike u regiji koju će predstaviti osnivač i CIO Entrija Berislav Marszalek.

Središnji dio programa čine dva globalno priznata keynote govornika: Tim Chambers, bivši potpredsjednik Ticketmastera i Live Nationa, te Scott Davidson, stručnjak za sigurnost najvećih svjetskih događaja.

Chambers, jedan od najutjecajnijih ljudi svjetske ticketing industrije, u predavanju “The Price of Tickets” otkrit će mehanizme formiranja cijena ulaznica, izazove sekundarnog tržišta i budućnost prodaje ulaznica u doba digitalne integracije.

Davidson, osnivač konzultantske tvrtke Code 4, govorit će o sigurnosti kao sastavnom dijelu doživljaja publike i otkriti što se događa iza kulisa najvećih svjetskih festivala i sportskih događaja. Njegov keynote donosi pogled iznutra na ono što publika ne vidi, ali o čemu ovisi svaka uspješna produkcija.

Uz dva globalna govornika, program uključuje i tri velika panela koja otvaraju goruće teme tržišta:

Publika 2030. predvođena Borisom Jokićem (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Markom Lasićem Neredom (glazbenik i promotor), Goranom Vinčićem Vinčom (stand-up komičar), Damirom Urbanom (glazbenik) i Sanjinom Đukićem (CEO Pola, PR LAA), donosi pogled u generacije Z i Alpha – nove potrošače koji mijenjaju način konzumiranja zabave i oblikuju festivalsku budućnost. Publika 2030. traži odgovore na nove navike: YouTube umjesto TV-a, influenceri umjesto plakata, community na Discordu i WhatsAppu.

Panel koji se bavi ekonomijom scene, rastom troškova i realnom vrijednošću ulaznica, moderira Hrvoje Horvat, novinar Večernjeg lista, a panelisti su: Marijan Kiš (Boogaloo, Future Scope), Lidija Samardžija (Cepelin Media) i Danijel Koradin (KODA Events) Formati budućnosti, koji moderira Yammatov urednik i novinar Ante Ljubičić, otvara pitanja novih sadržaja, digitalnih iskustava i hibridnih evenata. Sudjeluju: Ivan Milivojev (Exit Festival), Antonio Žuža (Peti Kupe), Matej Franc (Lollipop) i Milica Fajgelj (producentica i manadžerica)

Foto: Promo

Zanimljivi showcasevi, studije slučaja i iskustva iz industrije bit će oblikovani u 15-minutna izlaganja u kojem će posjetitelji imati priliku dobiti ekskluzivan uvid u novi zagrebački venue Hrvatskog glazbenog zavoda. Boris Trupčević, poslovni direktor HGZ-a predstavit će kako prostor može postati doživljaj, a spoj povijesne elegancije i suvremene tehnologije u prostoru pomicati granice produkcije.

ZAMP će posjetiteljima dati uvid tko sve zaradi od jedne pjesme, dok će Viberate, popularna aplikacija za evente iz Slovenije, koja slovi i kao Shazam za evente pojasniti kako moderni alati oblikuju program nekog eventa. Novi prozor u svijet promocije evenata i formata vanjskog oglašavanja predstavit će vodeća hrvatska medijska outdoor agencija Go2Digital.

Foto: Promo

KAD PADNE NOĆ: DODJELA PRIZNANJA, KONCERTI I ZABAVA U PETOM KUPEU

Nakon dnevnog dijela u Laubi, program se od 20:00 seli u klub Peti Kupe, gdje će se održati dodjela priznanja i nagrada na razini Entrio grupacije te zabava koja će potrajati do jutra.

Na pozornici će se izmjenjivati glazbene zvijezde Sergej Četković, Neno Belan, Minea, Mia Dimšić, Krankšvester, Porto Morto, Pero Beluhan (Mayales) i drugi. Nastupit će Universe Dance Crew i Aryan iluzionist sa svojim točkama, a za nepresušnu uvodnu i završnu selekciju hitova bit će zadužen DJ Stanko Bondža koji zabavu i ples drži na razini do jutra.

Prva ovakva konferencija o event industriji okupiti će više od 400 profesionalaca iz cijele regije – od promotora i producenata do agencija, brendova i medija. Cilj konferencije je stvoriti središnje mjesto susreta industrije koja oblikuje trendove i bilježi snažan rast, ali i podići razinu profesionalizacije, znanja, razmjene iskustava, analize podataka i suradnje u regiji.

Ograničeni broj kotizacija za dnevni i večernji program pušten je u slobodnu prodaju putem LINKA na platformi Entrio.

Mastercard kao glavni sponzor konferencije LIVE & LOUD pripremio je posebne pogodnosti za korisnike svojih kartica. Plaćanje Mastercard karticama donosi 20% popusta na kotizacije za konferenciju, a tijekom večernjeg programa sudionici će moći ostvariti 10% popusta na sva pića na šankovima prilikom plaćanja Mastercard karticom.

Glavni sponzor je Mastercard, pokrovitelj Turistička zajednica grada Zagreba, a konferenciju podržavaju: HDS ZAMP, Go2Digital, Badel 1862, Aspall, Europlakat, JTI, Fakat, Supra Print te Lauba.