Kavu inspiriranu ljubavlju Hrvata prema kavi

Nova mješavina nastala je kao rezultat dugogodišnjeg praćenja navika hrvatskih potrošača i razvoja domaće ugostiteljske scene. Tijekom dva desetljeća poslovanja u Hrvatskoj Julius Meinl aktivno je sudjelovao u razvoju kulture ispijanja vrhunske kave, surađujući s ugostiteljima, educirajući bariste i kontinuirano podižući standarde kvalitete u šalici. Adria Espresso predstavlja logičan nastavak te priče – blend osmišljen upravo prema preferencijama domaćih ljubitelja kave koji vole intenzivan okus, bogatu aromu i espresso koji zadržava karakter i u kombinaciji s mlijekom.

Naziv Adria inspiriran je Jadranskim morem koje stoljećima povezuje različite mediteranske kulture, ljude i tradicije. Otvorenost, elegancija i povezanost vrijednosti su koje simbolizira Jadran, ali i koje već više od 160 godina prate Julius Meinl. Priča brenda započela je 1862. godine u Beču otvaranjem prve moderne pržionice kave u Europi, čime je Julius Meinl postavio nove standarde u svijetu kave i započeo tradiciju koja traje više od stoljeća i pol.

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Hrvatska i Julius Meinl imaju dugu zajedničku povijest. Još 1905. godine otvorena je prva prodavaonica u Zagrebu na Jelačić placu, a 1921. otvoren je centralni i proizvodni pogon za cijelu regiju - pod imenom JULIO MEINL u Vodnikovoj ulici. U periodu od 1905. do 1939. samo u Zagrebu je otvoreno 16 prodavaonica u kojima se prodavala kava, čaj, rum, ulje, kakao, vino, šećer, džemovi, čokolade, keksi, surogati kave, praline, kompoti i druge namirnice koje se u to doba nisu mogle nabaviti nigdje drugdje na jednom mjestu. U istom periodu u ostalim područjima Hrvatske otvoreno je još 12 prodavaonica i to u: Crikvenici, Dubrovniku, Osijeku, Puli, Splitu, Karlovcu i Šibeniku.

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Povodom velikog jubileja Julius Meinl predstavlja i nešto potpuno novo – prvo limitirano izdanje Adria espresso šalice kreirane ekskluzivno za hrvatsko tržište. Limitirana serija šalica inspirirana je prepoznatljivom estetikom Wiener Werkstätte pokreta i kultnim bečkim plakatima s početka 20. stoljeća koji su obilježili zlatno doba europske kavanske kulture. Snažna tipografija, odvažni grafički elementi i suvremena interpretacija povijesnih motiva povezuju bogato nasljeđe brenda s modernim identitetom današnjeg branda Julius Meinl. Posebnost izdanja dodatno naglašava tanjurić sa natpisom „20 godina u Hrvatskoj“, osmišljen kao trajni podsjetnik na dva desetljeća zajedničke priče sa hrvatskim partnerima i ljubiteljima kave.

Foto: Promo

Danas je Julius Meinl prisutan u više od 70 zemalja svijeta, a Hrvatska zauzima posebno mjesto u toj priči. Tijekom proteklih 20 godina kompanija je izgradila snažnu prisutnost na domaćem tržištu te postala jedan od ključnih partnera hrvatskog ugostiteljstva. Istovremeno kontinuirano ulaže u edukaciju profesionalaca, razvoj barističke scene i promociju kulture ispijanja kave. Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se upravo u Zagrebu 2012.godine, kada je na Trgu Bana Jelačića postavljen prvi službeni certificirani Guinnessov rekord s najvećim cappuccinom na svijetu od 2012 litara!

Nova Adria Espresso mješavina nastavlja tu tradiciju inovacija i razumijevanja lokalnih potrošača. Sastavljena je od pažljivo odabranih Robusta zrna iz Azije i Afrike uz dodatak Arabice koja donosi dodatnu aromatsku složenost i ravnotežu. Rezultat je espresso bogatog okusa i baršunaste kreme, s intenzivnim karakterom koji završava elegantnim vinskim notama te ugodnom karamelastom slatkoćom u mliječnim napitcima.

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Christina Meinl, potpredsjednica za Grupne strategije, brend i korporativne komunikacije i članica 5. generacije obitelji Meinl, iznimno ponosna na poslovanje u Hrvatskoj je izjavila:

„Adria Espresso nije samo nova mješavina u portfelju kompanije Julius Meinl. Ona je svojevrsna zahvala zemlji u kojoj je kava dio identiteta, svakodnevnog rituala i kulture druženja. Nakon 20 godina prisutnosti u Hrvatskoj, kompanija taj jubilej obilježava na najbolji mogući način – kavom inspiriranom upravo ljudima koji je svakodnevno ispijaju. Upravo zato smo povodom 20 godina poslovanja u Hrvatskoj, uz novu Adria Espresso mješavinu, kreirali i posebno limitirano izdanje šalica kao posvetu svim tim susretima, razgovorima i trenucima koje ljudi dijele uz kavu. Na svoj način, one slave upravo ono što hrvatsku kulturu ispijanja kave čini tako posebnom.“

Nova Adria Espresso mješavina dostupna je od 1. lipnja 2026. godine.