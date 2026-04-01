Kako Submarine čarapice grade put ka samostalnosti

Submarine, domaći lanac craft burgera, i ove godine, već sedmu godinu zaredom, provodi dobrotvornu akciju u sklopu koje su osmislili originalne čarapice, a sav prihod od njihove prodaje donira se Hrvatskoj zajednici za Down sindrom.

Akcija je krenula na Svjetski dan sindroma Down. Podrška se tom prilikom simbolično izražava nošenjem rasparenih čarapica. Ova inicijativa podsjeća na važnost prihvaćanja različitosti, ali i na potrebu za većom društvenom podrškom u razvoju i odrastanju osoba sa sindromom Down.

Ovogodišnja Submarine donacija usmjerena je na projekt osamostaljivanja mladih osoba sa sindromom Down kroz program „Učim i vježbam s prijateljima“.

„Ovo nije samo projekt, već korak prema neovisnijem životu“, istaknula je Dinka Vuković, predsjednica Hrvatske zajednice za Down sindrom.

U sklopu projekta stvara se siguran prostor u kojem mladi sa sindromom Down razvijaju samostalnost kroz zajedničke aktivnosti, vikende provedene izvan obiteljskog doma i praktične radionice. “Sudionici uče donositi odluke, brinuti o sebi i razvijati samopouzdanje kroz aktivnosti poput kuhanja, upravljanja novcem, razgovora o emocijama, upoznavanja s tehnologijom i jačanja osjećaja pripadnosti”, dodaje Vuković.

„Društvena odgovornost za nas nikada nije bila samo obveza, već sastavni dio načina na koji poslujemo i razmišljamo. Zato smo i ove godine s ponosom dio ove vrijedne priče, jer vjerujemo u konkretne promjene koje ovakve inicijative donose. Naš je cilj dati doprinos stvaranju prilika u kojima mladi sa sindromom Down mogu razvijati svoje potencijale, jačati samopouzdanje i sigurnije koračati prema samostalnosti i aktivnom uključivanju u društvo“, poručio je Luka Jureško iz Submarinea.

Čarapice je moguće kupiti u već dobro poznatim Submarine restoranima u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru i Osijeku. S ponosom nastavljaju svoje širenje, unutar kojeg su krajem prošle godine otvoreni novi restorani u Puli i Varaždinu, a najavljeno je skoro otvaranje nove lokacije u Rovinju, čime će se Submarine proširiti na ukupno 22 restorana u Hrvatskoj.

Sve točne adrese restorana gdje možete kupiti ove čarapice možete pronaći na linku.