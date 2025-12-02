FREEMAIL
Kako izgleda kada se arhitektura preseli vani

Foto: Promo

Ideja luksuza dugo se mjerila kroz kvadrate, materijale i opremu.

2.12.2025.
15:23
Antonio Raos
Promo

Danas se luksuz prepoznaje u jednostavnosti i promišljenosti. Kuće koje žive vani postale su paradigma novog načina stanovanja – onog u kojem se dizajn ne zaustavlja na granici zida.

Upravo tu nastaje prostor za brendove poput Evoluta Home. Njihove vanjske kuhinje ne prate trendove, nego arhitekturu.

Foto: Studio_partum

Svaka linija, spoj i ploha izvedeni su s pažnjom koja se vidi tek kad staneš pred njih. Beton ima teksturu kamena, čelik reflektira svjetlo, a kompozicija prostora djeluje gotovo monolitno.

Takve kuhinje nisu samo funkcionalni elementi. One su struktura koja daje karakter prostoru i čini ga potpunim.

Zato se sve više arhitekata i investitora odlučuje integrirati vanjske kuhinje već u fazi projektiranja – kao dio arhitekture, ne naknadni dodatak.

Foto: Studio_partum

Evoluta kuhinje nastaju u Istri, ručno, u malim serijama. Svaka je prilagođena prostoru u kojem će živjeti. To nije serijski proizvod, nego rezultat kombinacije arhitektonskog razmišljanja i zanatskog rada. Vanjska kuhinja tako postaje znak suvremenog doma.

