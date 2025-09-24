Kako djeci usaditi dobre navike od malih nogu

Roditelji vrlo brzo otkriju da prehrana djece nije samo pitanje kuhanja, već i svakodnevna mala avantura. Hoće li dijete pojesti povrće? Zašto je tjestenina uvijek prvi izbor većine mališana? Ima li mjesta za slatkiše i kako ih uklopiti u zdrave navike koje potičemo? Dobra vijest je da nitko ne traži savršenstvo. Ključ je u ravnoteži, odnosno u stvaranju pozitivnog odnosa prema hrani, bez strogih zabrana i bez pritiska.

Za zdrav rast i razvoj djece ključna je ravnoteža između makronutrijenata – ugljikohidrata, proteina i masti – te mikronutrijenata poput vitamina i minerala. Ugljikohidrati iz žitarica djeci osiguravaju energiju za igru i učenje, proteini iz mesa, ribe, jaja i mahunarki grade mišiće i tkiva, dok zdrave masti podržavaju razvoj mozga i apsorpciju vitamina.

Voće i povrće obiluju vitaminima, mineralima i vlaknima koji jačaju imunitet i potiču probavu, a mliječni proizvodi osiguravaju kalcij za čvrste kosti i zube. Raznolika prehrana bogata ovim nutrijentima temelj je zdravog djetinjstva.

Hrana može biti izvor užitka, učenja i povezivanja – ako se pristupi s dozom fleksibilnosti, igre i razumijevanja. U nastavku donosimo savjete koji roditeljima mogu pomoći da djeca usvoje zdrave navike, a ukusni i zdravi obroci postanu trenuci uživanja cijele obitelji.

Ključ leži u ravnoteži, ne u zabranama

Djetinjstvo bi trebalo biti vrijeme kada se hrana doživljava s radošću, a ne kroz stroga pravila. Umjesto zabrana, stručnjaci preporučuju pristup koji stavlja naglasak na raznolikost i ravnotežu. Zdrave namirnice trebale bi činiti osnovu svakodnevne prehrane, dok se ostale – manje nutritivno bogate – uklapaju povremeno i promišljeno. Na taj način djeca postupno uče razlikovati hranu koja im daje energiju i gradi tijelo, od one koja je dio posebnih trenutaka. Cilj je stvoriti pozitivan odnos prema hrani, bez pritiska i bez osjećaja krivnje.

Šareni tanjur, sretno dijete

Jedan od najjednostavnijih načina da djeca s veseljem prihvate obrok jest da tanjur bude šaren. Djeca “jedu” očima, pa će im narančasta mrkva, zelena tikvica i crvena rajčica izgledati poput malene duge. Osim što boje privlače pažnju, svaka omogućava unos različitih vitamina, minerala i hranjivih tvari.

Foto: Promo

Kuhinja kao igralište

Kad se djecu pita žele li jesti brokulu, odgovor je često ne. No, ako ih se uključi u pripremu obroka – od pranja i rezanja do miješanja – situacija se mijenja. Sudjelovanjem u kuhinji djeca razvijaju osjećaj ponosa i znatiželje, pa su spremnija isprobati i ono što inače odbijaju. Istina je da će kuhinja možda biti malo neurednija, ali njihovo uzbuđenje i angažman vrijede svake mrvice na podu.

Pametne navike za svaki dan

Zajednički obroci više su od hrane na tanjuru: to su trenuci kada cijela obitelj razgovara, dijeli međusobno svoj dan i gradi odnos. Kada je pažnja usmjerena na ljude za stolom, a ne na ekrane, obrok postaje ugodnije iskustvo za sve. Djeca pritom najviše uče kroz svakodnevne primjere – ako odrasli biraju raznoliku i uravnoteženu prehranu, takve će navike prirodno usvojiti i sami.

Kad djeca kažu “ne”

Izbirljivost u prehrani česta je faza u djetinjstvu. Ako neko povrće ne prolazi u klasičnom obliku, vrijedi pokušati s drugačijim pristupom - pečeno umjesto kuhano, u popečku umjesto u salati, ili kao dio smoothieja. Umjesto prisile, korisno je ponuditi izbor: “Želiš li tikvice ili grašak?”. Takav pristup djeci daje osjećaj uključenosti i kontrole, što obrok čini prihvatljivijim i manje stresnim iskustvom.

Ravnoteža kao način života

Uravnotežena prehrana ne mora biti savršena, već održiva, raznolika i prilagođena stvarnom životu obitelji. Upravo to već 15 godina promiče inicijativa Vrtim zdravi film, pokrenuta 2011. godine u suradnji Hrvatskog školskog sportskog saveza, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i kompanije Nestlé, kojima se posljednjih godina pridružila i PETICA - javnozdravstveni program edukacije učenika nižih razreda. Do danas je kroz ovu zajedničku inicijativu o zdravim navikama educirano više od 200 tisuća učenika u 185 škola diljem Hrvatske.