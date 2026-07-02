Jedinstveni hrvatski festival brzine

Giacomo Agostini, Keke Rosberg, Randy Mamola, Kimi Raikkonen, Jari-Mati Latvala... U gotovo pola stoljeća postojanja, Automotodrom Grobnik ugostio je svjetske prvake na dva i četiri kotača. Staza u zaleđu Rijeke bila je poprište bezbrojnih utrka, prezentacija, testiranja, ali i mjesto druženja svih koji vole nalet adrenalina. No, prvi vikend u srpnju ove godine donosi nam nešto potpuno novo i drugačije. Hrvatski hram brzine od 3. do 5. srpnja bit će domaćin prvog hrvatskog festivala brzine - Meet for Speed.

U tri dana na Grobniku će se okupiti najbrži, najljepši, najrjeđi i najskuplji trkaći automobili i motocikli. Sve što je novo na sceni ili tek dolazi, ali i klasični automobili i motocikli, tunirani, kao i egzotični supercars i hypercars. Automobili koji su prava rijetkost i na ozbiljnim priredbama u Europi i svijetu, predstavit će se u Hrvatskoj, na Grobniku.

Meet for Speed na Grobniku bit će jedinstveni događaj koji će okupiti ljubitelje brzine, ljepote i tehničkih rješenja, glamura i jednostavnosti, elegancije i sirovih performansi. Susret na kojem će gostovati predstavnici vodećih tvrtki, poznate osobe iz svijeta automobila i motocikala, ali i svi koji vole automobile i motocikle u svim njihovim formama.

Meet for Speed nije utrka, ni obični autoshow, ni car meet, ni izložba – on je sve navedeno u jednoj formi koja će potrajati puna tri dana. Festival na kojem će posjetitelji izloženo moći vidjeti i u akciji, odnosno u vožnji na jedinoj pravoj trkaćoj stazi u Hrvatskoj. Tijekom sva tri dana festivala automobili i motocikli dvaput dnevno demonstrirat će svoju brzinu, zvuk i ljepotu pred publikom koju čeka nova tribina na središnjem dijelu startno-ciljne ravnine, uz voditelja programa koji će iznositi pojedinosti o vozaču i automobilu, ali i detaljnije predstaviti najzanimljivije sudionike u kratkim intervjuima.

Foto: Promo

Prema programu, u prijepodnevnim satima posjetitelji će u boksovima i servisnom parku imati mogućnost razgledavati izložene automobile i motocikle, razgovarati s njihovim vlasnicima i vozačima, a nakon ručka na središnjem food courtu, uživati u akciji na stazi sa specijalno za ovu prigodu podignute središnje tribine. Na istom prostoru pred publikom će se naći i niz specijalnih gostiju festivala Meet for Speed. Od uglednih poslovnih ljudi poput Mate Rimca (Bugatti Rimac Grupa), Marka Brkljačića (Rimac Technology) i Gorana Turkića (Tedson Motors), preko niza profesionalnih vozača poput najtrofejnijeg hrvatskog vozača Nike Pulića, europskog prvaka na brdskim stazama Matije Jurišića te motociklističkog prvaka i redovitog natjecatelja na Isle of Man TT utrci Lorisa Majcana, kao i vozača poput Miroslava Zrnčevića i Goran Drndaka, koji su svoje vozačko znanje ugradili u razvoj vrhunskih sportskih automobila, srušivši pritom i niz svjetskih rekorda i ušavši u Guinnessovu knjigu rekorda.

Trodnevni program na Grobniku dodatno će začiniti nastupi najpoznatijeg domaćeg stunt-vozača i filmskog kaskadera Matije Podhraškog, a u subotu 4. srpnja predviđen je i uvijek atraktivni 25-minutni program akrobatske letačke grupe Krila Oluje.

Vrata festivala koji svojom ponudom nudi zabavu za cijelu obitelj i sve generacije, otvaraju se svakog dana u 9 ujutro i zatvaraju u 18 sati. Više detalja pronaći ćete na službenoj webstranici festivala meetforspeed.hr, a ulaznice u pretprodaji možete kupiti na Entrio.hr

"Obično su na utrkama vozači samo iz jedne discpiline. Ovo je jedino mjesto na kojem ćemo se naći najbolji iz svih disciplina na jednome mjestu, i brdo, i krug, i drift... I to ne samo iz Hrvatske, nego iz Slovenije, Austrije, Italije..."

Niko Pulić, najpoznatiji hrvatski automobilist

"Bit ću jedan od desetak specijalnih gostiju koji će publici na centralnoj tribini pričati o svojim doživljajima iz karijere, konkretno o svojim nastupima na najopasnijoj utrci na svijetu Isle of Man TT, s koje sam se vratio pred dva tjedna. I da, ne sjećam se da sam ikad vidio tribinu na Grobniku."

Loris Majcan, jedini Hrvat na najopasnijoj utrci na svijetu Isle of Man TT

"Konačno da se nešto lijepo događa u svijetu automobila, nakon što se još pred desetak godina ugasio Zagreb Auto Show. Još je bolje što je riječ o festivalu, pa auti i motori voze pred publikom, kao u Gooodwoodu, ne kojem sam s Neverom pred tri godine postavio rekord staze."

Miroslav Zrnčević, glavni razvojni vozač Bugatti Rimca

"Lijepo je da ćemo konačno dobiti festival koji će na jednom mjestu okupiti najbolje od najboljeg, creme de la creme automoto-svijeta, uključujući i klasične automobile. Ne oldtimere kao obično, nego baš vrijedne klasike kojih je kod nas svakim danom sve više."

Karlo Beštak, vlasnik tvrtke za restauracije klasičnih automobila Pagoda Classic