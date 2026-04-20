Izgradnja infrastrukture za bolju povezanost u ruralnim dijelovima Hrvatske

Projekt je financiran sredstvima Europske unije – NextGenerationEU u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.U sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. tvrtki Odašiljači i veze dodijeljena je EU potpora za provedbu projekta izgradnje 14 novih komunikacijskih stupova u 13 ruralnih i rijetko naseljenih područja Hrvatske. Radovi će obuhvatiti lokacije u više županija, među kojima su Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska, Karlovačka i Zagrebačka županija. Izgradnja se odvija na sljedećim lokacijama: Zavižan (Lukovo), Milinac, Podgorje Bračevačko, Gradski Vrhovci, Lič (Vršak), Mali Grđevac, Golubić kod Knina, Lipovac (Somovac), Gerovo‑Lividraga, Krmpotske Vodice, Čovac, Gornji Kuti, Ždala i Cvetišće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.904.440,90 eura, dok bespovratna sredstva Europske unije pokrivaju 6.351.562,63 eura prihvatljivih troškova. Izgradnja stupova planirana je tijekom prve polovice 2026. godine, ovisno o vremenskim uvjetima.

Posebna pažnja u provedbi projekta posvećena je sigurnosnim standardima. Za dobivanje uporabne dozvole, među ostalim, nužno je dokazati da su elektromagnetska zračenja ispod granica propisanih hrvatskim i europskim normama. Osim proračuna, provode se i mjerenja neposredno nakon postavljanja opreme, a potom se ona ponavljaju svake dvije godine, čime se osigurava trajna sigurnost i pouzdanost sustava.

Očekuje se da će projekt imati višestruke pozitivne učinke na lokalne zajednice. Stanovnicima odabranih područja omogućit će se bolja povezanost, brži i pouzdaniji pristup internetu te lakše korištenje digitalnih usluga, uključujući e-usluge javne uprave. Ujedno će se stvoriti preduvjeti za razvoj gospodarstva, povećanje turističke atraktivnosti i poboljšanje uvjeta za poslovanje javnih i privatnih subjekata.

Projekt bi dugoročno mogao pridonijeti i ublažavanju negativnih demografskih trendova u ruralnim područjima, otvaranju novih radnih mjesta, osobito u segmentu upravljanja i održavanja infrastrukture, te povećanju produktivnosti i kvalitete života lokalnog stanovništva.