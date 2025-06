In Shape i Golf klub Ban Jelačić povezali pilates i golf

Zaprešićki golf tereni postali su savršena kulisa za žensko opuštanje, kretanje i druženje ovaj vikend. Promotivno-društveni event u organizaciji In Shape Boutique studija, uz podršku domaćina Golf kluba Ban Jelačić, okupio je čak 70 žena željnih pokreta, mentalnog odmora i povezivanja u prirodi. Golf tereni pretvorili su se u jedinstvenu oazu zdravlja, kretanja i ženske energije. Pilates, priroda, ženska podrška i pokoji zamah golf palicom bili su odličan recept kako izgleda savršen event za zdravlje tijela i duha.

Pod motom “Proljetna preobrazba uma i tijela”, sudionice su kroz jutarnji program imale priliku iskusiti spoj preciznosti pilatesa i elegancije golfa – dviju disciplina koje, iako naizgled različite, dijele istu filozofiju: usklađenost uma i tijela, ravnotežu, fokus i svjesno kretanje. Pilates warm-up pod vodstvom tima In Shape studija, pripremio je tijela za školu golfa koju je vodio priznati i nagrađivani golf trener Miro Raić. Kroz vježbe disanja, stabilizacije i mobilnosti, polaznice su se povezale sa svojim tijelom, što je bio idealan uvod za precizne pokrete golfa koji traže snagu iznutra i miran fokus.

Foto: Josip Bandić, Cropix

“Rasla sam i rastem kroz rad s ljudima. Gledajući naše klijente u dvoranama, usmjerena sam uvijek prema njihovom napretku. Vidim gdje mogu biti, a ponekad se zbog toga osjećam kao kipar, koji teži napraviti skulpturu – a nju teško možemo napraviti bez unutarnjeg mira. Golf smatram izazovom i pravim pokazateljem naše unutarnje snage i mentalnog stanja. U In Shape studiju svoje klijente uvijek učimo da povežu um, duh i tijelo. Tako je nastala i ideja o povezivanju naših treninga s golfom,“ izjavila je Lejla Dizdarević, koja je In Shape koncept vježbanja pokrenula 2007. godine.

Foto: Josip Bandić, Cropix

“Golf me naučio da je smirenost unutra jednako važna kao snaga izvana. Upravo zato je spoj s pilatesom prirodan – obje discipline zahtijevaju disciplinu, svijest i povezanost sa sobom,” istaknula je Lejla, koja je kroz svoj rad pomogla stotinama žena u transformaciji tijela i životnih navika. Uz In Shape Boutique Fitness studio na Vrbanima, u ožujku ove godine otvorila je In Shape Boutique Pilates studio za žene u Zaprešiću zajedno s partnericom Valentinom Lozić. “Vjerujem u rad našeg studija i od samog početka pokretanja ove zajedničke priče s Lejlom u Zaprešiću, moja je želja bila postaviti zdrave temelje za jednu zajednicu žena, gdje se međusobno podržavamo, zajedno rastemo i dolazimo u studio na trening iz uvjerenja da činimo dobro za svoje fizičko i mentalno zdravlje. Iznimno me veseli što smo prihvaćene u Zaprešiću i što smo na dobrom putu stvaranja jedne inspirativne zajednice kroz rad u studiju i organizacijom društvenih događanja kao što je ovaj,“ izjavila je Valentina Lozić i s jednakim entuzijazmom istaknula je važnost zajedništva: “Ovaj događaj za mene simbolizira upravo ono što želimo graditi u našem novom studiju u Zaprešiću – zajednicu žena koje se podržavaju, rastu zajedno i prepoznaju važnost ulaganja u vlastito zdravlje.”

Foto: Josip Bandić, Cropix

Zdravstveni benefiti pilatesa i golfa su brojni – od smanjenja stresa, jačanja mišića i kostiju, do poboljšanja ravnoteže, mobilnosti i kondicije. Uz to, boravak u prirodi, hodanje i opuštanje na otvorenom imaju izuzetno pozitivan učinak na mentalno zdravlje. Golf je aktivnost koja kombinira vježbu i snagu mozga, a također je i aktivnost koja koordinira tijelo i um u svim aspektima, a posljednjih nekoliko godina je sve više žena u golf, kako na profesionalnoj razini, ako i amaterskoj. Golf klub Ban Jelačić, domaćin ovog eventa, osnovan 2005. godine okuplja velik broj golf entuzijasta, od kojih je četrdesetak u bazi igrača WHS handicap-a pri Hrvatskom golf savezu.

Foto: Josip Bandić, Cropix

Posebnu notu događaju dao je dugogodišnji partner studija – Dermalogica, koja je sudionicama pripremila darove iznenađenja, a deset sretnih dobitnica osvojilo je jedinstveni Dermalogica Give & Get tretman njege lica – beauty iskustvo koje povezuje prijateljstvo, znanje i brigu o sebi.

Ovaj event još je jednom potvrdio filozofiju In Shape studija: snaga zajedništva, stručnost i posvećenost svakom klijentu temelj su održivog zdravlja i dugoročnog zadovoljstva.