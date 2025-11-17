FREEMAIL
Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije

Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije
Foto: Promo

Odabir poklona za poslovne partnere često je izazovan i iscrpljujući. S jedne strane, želite pokazati profesionalnost i ozbiljnost, a s druge, ne izgubiti ljudski dodir i toplinu.

17.11.2025.
11:02
Antonio Raos
Promo

Hrvatske svijeće brenda Uroni uspijevaju spojiti ta dva svijeta. One nisu pretenciozne, a opet odišu profinjenošću. Njihovi mirisi, inspirirani hrvatskom prirodom, nježni su, topli i nenametljivi, što ih čini idealnima za poklone. Uroni svijeće su hrvatski brend prirodnih mirisnih svijeća koje su osvojile značajne svjetske nagrade za dizajn i branding, poput Red Dot i Pentawards 2022 godine u Londonu.

Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije
Foto: Promo

Svijeće Uroni predstavljaju jedinstveni hrvatski brend ručno izrađenih mirisnih svijeća koje oduševljavaju svojim prirodnim mirisima i pažljivo biranim sastojcima. Svaka svijeća izrađuje se od visokokvalitetnog sojinog voska, s pamučnim fitiljem koji osigurava čisto i dugotrajno izgaranje. Posude se ručno izrađuju od gline u posebnim kalupima.  Inspirirane su ljepotom hrvatske prirode, s mirisima poput Like, Gorskog kotara i dalmatinskog Mediterana, koje unose osjećaj mira i opuštanja u svaki dom.

Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije
Foto: Promo

Posebno su osmišljene da spajaju i dočaravaju krajolike Hrvatske kroz svoje mirise i dizajn. Svaka svijeća nosi aromu i atmosferu različitih regija i drugih karakterističnih prirodnih ambijenata Hrvatske. Tako, Uroni svijeće nisu samo mirisni proizvodi, već i podsjetnik i oda bogatoj prirodnoj baštini Hrvatske, omogućavajući korisnicima da osjete specifične krajolike i duh domaćeg prostora u svom vlastitom domu.

Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije
Foto: Promo

Brend uskoro izlazi s ručno rađenim difuzorima koji će oslikavati krajolike Istre i hrvatskih 1000 otoka, isto tako pripremaju velike ručno rađene svijeće.

Poseban je i dizajn svijeća: posudice nakon potrošnje voska mogu se ponovno koristiti, čime Uroni brine ne samo o estetskom dojmu već i o održivosti. Ovaj hrvatski brend nije samo proizvod – on je iskustvo koje potiče uranjanje u trenutak uživanja i relaksacije, što je i značenje riječi "uroni".

Hrvatski brend mirisnih svijeća za vaše poslovne partnere i najmilije
Foto: Promo

Uroni svijeće su sve popularnije kao pokloni za poslovne partnere i posebne prilike, jer osim prekrasnog mirisa, prenose i poruku pažnje i kvalitete. Zbog svojih inovativnih pristupa i vrhunske izrade, brend je prepoznat i nagrađivan u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Za one koji traže mirisne svijeće koje ne samo da mirišu lijepo već i stvaraju atmosferu ugode i topline, Uroni svijeće su idealan izbor koji spaja tradiciju, kvalitetu i suvremeni dizajn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

