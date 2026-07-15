Hrvatska Lutrija dodjeljuje 63.000 eura udrugama iz Domovinskog rata
Hrvatska Lutrija raspisala je Natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za koji je osigurano ukupno 63.000 eura. Natječajem je predviđena dodjela sredstava za do tri udruge u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, a pojedina udruga može ostvariti potporu u iznosu do 1.000 eura.
Cilj Natječaja je poduprijeti projekte koji doprinose obilježavanju važnih obljetnica iz Domovinskog rata, promicanju istine o Domovinskom ratu, edukaciji mladih o vrijednostima Domovinskog rata, dokumentiranju i zaštiti povijesne građe.
Pozivaju se sve zainteresirane udruge iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj da se prijave na natječaj, a Smjernice za podnositelje prijava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske Lutrije.