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Hrvatska Lutrija dodjeljuje 63.000 eura udrugama iz Domovinskog rata

Hrvatska Lutrija dodjeljuje 63.000 eura udrugama iz Domovinskog rata
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Foto: HL

15.7.2026.
11:00
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HL

Hrvatska Lutrija raspisala je Natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za koji je osigurano ukupno 63.000 eura. Natječajem je predviđena dodjela sredstava za do tri udruge u svakoj županiji i Gradu Zagrebu, a pojedina udruga može ostvariti potporu u iznosu do 1.000 eura.

Hrvatska Lutrija dodjeljuje 63.000 eura udrugama iz Domovinskog rata
Foto: HL

Cilj Natječaja je poduprijeti projekte koji doprinose obilježavanju važnih obljetnica iz Domovinskog rata, promicanju istine o Domovinskom ratu, edukaciji mladih o vrijednostima Domovinskog rata, dokumentiranju i zaštiti povijesne građe.

Pozivaju se sve zainteresirane udruge iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj da se prijave na natječaj, a Smjernice za podnositelje prijava i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupne su na službenoj mrežnoj stranici Hrvatske Lutrije.

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