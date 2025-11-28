Hrskave košarice s DOBRO pršutom

SASTOJCI (za 12 košarica)

• 6 vrlo tankih kora za savijače

• 1 trokut brie sira

• 1 pakiranje DOBRO pršuta

• Džem po želji: marelica, šipak, smokva ili čak džem od rajčice

• Svježi timijan, vlasac ili malo rukule (po izboru)

• 50 g maslaca + 50 ml vode za premazivanje kora

Miris toplog maslaca, hrskave zlatne kore i nježno topljenog brie sira teško je nadmašiti – posebno kada se sve to spoji s tanko rezanim DOBRO pršutom čija punoća okusa svaki zalogaj pretvara u pravi mali hedonizam. Ove košarice su jedan od onih recepata koji izgledaju impresivno, pripremaju se brzo, a nestaju još brže. Savršene su za blagdanska druženja, dolazak gostiju u zadnji tren ili kao elegantan snack uz čašu vina.

Priprema je jednostavna: svaku koru prepolovite, premažite mješavinom rastopljenog maslaca i vode pa lagano „nagužvajte“ i utisnite u kalup za muffine. Ako vam je tako lakše, dvije kore možete premazati, spojiti, pa izrezati u kvadratiće prema veličini kalupa. Važno je samo da kore dobiju onaj rustikalni, hrskavi oblik košarice.

Foto: Promo

U svaku napravite malu udubinu i napunite ju s brie sirom, žlicom omiljenog džema i obilnom porcijom DOBRO pršuta – ne štedite, upravo taj kontrast slanog, slatkog i kremastog čini ovo jelo neodoljivim. Pecite u zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 18 minuta, dok se lijepo ne zarumene. Poslužite dok su još tople, dok se sir topi i savršeno spaja s pršutom.

Foto: Promo

Možete ih pripremiti unaprijed i ispeći tek kad gosti sjednu za stol – a reakcije će biti iste: oduševljenje na prvi zalogaj.

Jednostavne, efektne i okusom bogate, ove košarice s DOBRO pršutom pravi su dokaz da za vrhunski dojam treba tek nekoliko dobro odabranih sastojaka.

Video recept potražite na Instagram profilu @hungry_anja.