Hladnjak koji je spreman za svako okupljanje

Upravo zato Gorenje predstavlja novi Cross Door hladnjak NRM819E61BX – uređaj koji spaja moderan dizajn, velik kapacitet i pametna rješenja za čuvanje svježine namirnica, kako biste vi više vremena provodili s obitelji i prijateljima, a manje razmišljali o organizaciji hrane.

Ovo je posebno uzbudljivo ljeto i za ljubitelje nogometa. Gorenje je ponosni službeni sponzor FIFA Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., dok je jedan od najvećih nogometaša današnjice i kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić, ambasador brenda. Vrijednosti koje dijele – pouzdanost, vrhunske performanse i dugotrajna kvaliteta – ogledaju se i u svakom Gorenje uređaju.

Više prostora za sve što ljeto donosi

Od rashlađenih napitaka i svježeg voća do hrane za veće društvo tijekom gledanja utakmica – Cross Door dizajn s četiri vrata omogućuje preglednu organizaciju i jednostavan pristup svim namirnicama.

Posebno praktično rješenje je Convert FreshZone ladica koja se može prilagoditi vašim potrebama. Jednostavno je pretvorite iz prostora za meso i ribu u odjeljak za voće i povrće, ovisno o sezoni, planiranom jelovniku ili broju gostiju.

Svježina koja traje duže

Ljeti svježina namirnica postaje još važnija. Zahvaljujući sustavu MultiFlow 360°, hladan zrak ravnomjerno cirkulira cijelim hladnjakom pa svaka namirnica, bez obzira na policu na kojoj se nalazi, ostaje optimalno rashlađena.

Za voće i povrće tu je prostrana CrispZone ladica s regulacijom vlage koja pomaže očuvati njihovu svježinu, hrskavost i prirodan okus.

Foto: Promo

Zaboravite na odleđivanje

Tehnologija NoFrost Plus sprječava stvaranje leda i inja u zamrzivaču, što znači da više nema zamornog odleđivanja niti lijepljenja smrznutih namirnica. Više prostora, manje brige i uvijek uredno organiziran zamrzivač.

Tih, štedljiv i uvijek spreman

Napredni InverterCompressor prilagođava svoj rad promjenama temperature, primjerice kada se vrata često otvaraju tijekom pripreme hrane ili posluživanja gostiju. Rezultat su tiši rad, manja potrošnja energije i stabilnija temperatura koja dodatno čuva svježinu namirnica.

Elektroničko upravljanje omogućuje jednostavno i precizno podešavanje temperature, dok moderno LED osvjetljenje pruža odličan pregled unutrašnjosti u svakom trenutku.

Pobjednički izbor za dom

Baš kao što kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić na terenu bira pouzdane partnere, tako i u domu vrijedi odabrati uređaje koji će vas pratiti godinama.

Novi Gorenje NRM819E61BX donosi savršenu kombinaciju velikog kapaciteta, fleksibilne organizacije prostora, naprednih tehnologija i elegantnog dizajna. Bilo da pripremate obiteljski ručak, organizirate gledanje utakmica Svjetskog prvenstva ili jednostavno želite da vaše namirnice ostanu svježe što dulje, ovaj hladnjak spreman je odgovoriti na svaki izazov modernog života.

Ovog ljeta navijajte za pobjednike – na terenu i u svojoj kuhinji.