No, zabrinjavajuće je što manje od polovice (42%) vjeruje da uzimanje dodataka prehrani doprinosi zdravlju imuniteta.

Herbalife, vodeći svjetski brend prehrane za aktivan i zdrav način života[1], proveo je anketu na 7.000 ispitanika u sedam europskih zemalja – Hrvatskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Poljskoj, Italiji, Rumunjskoj i Turskoj – o njihovom zdravlju, dobrobiti i navikama u pogledu načina života.

Osjećaj zdravlja naspram zdravih navika

Iako se 68% Hrvata smatra zdravima, manje od polovice (41%) ispitanika izjavilo je da ima uravnoteženu prehranu, dok je njih 18% priznalo da rijetko ili nikada nema uravnoteženu prehranu.

Uz činjenicu da mnogi nemaju uravnoteženu prehranu, nevjerojatnih 76% ispitanika iz Hrvatske navelo je da se osjećaju pod stresom, u usporedbi s prosjekom od 70% u Europi. Manje od polovice (44%) ispitanika smatra da ima dobru ravnotežu između poslovnog i privatnog života, što je slično ukupnom prosjeku od 45% u sedam zemalja u kojima je ispitivanje provedeno.

Goran Nikolić

Životne navike koje utječu na zdravlje i imunitet

Iako 81% ispitanika iz Hrvatske tvrdi da imaju dobro znanje o imunološkom sustavu, manje od polovice (42%) smatra da uzimanje dodataka prehrani doprinosi zdravlju i imunitetu .

Možda upravo zbog ovakvog razmišljanja, samo 28% ispitanika izjavilo je da svakodnevno uzimaju dodatke prehrani ili jedu hranu bogatu hranjivim tvarima. Ta činjenica u kombinaciji sa stresom i manjkom ravnoteže poslovnog i privatnog života mogla bi dugoročno utjecati na zdravlje i dobrobit. Zabrinjavajuće je da je nešto više od polovice (55%) ispitanika iz Hrvatske izjavilo da im je lako oporaviti se od viroze ili sezonskih bolesti poput prehlade.

Goran Nikolić, direktor Herbalifea za jugoistočnu Europu, komentirao je rezultate ispitivanja: “Naši rezultati ističu neke pozitivne uvide o tome kako Hrvati percipiraju svoje zdravlje i poznavanje imunološkog sustava. No, postoje i neke stvari na koje treba obratiti pozornost, a koje bi s vremenom mogle utjecati na zdravlje i imunitet. Primjerice, mnogi Hrvati navode da ne jedu uravnoteženo, a veliki postotak kaže da su pod stresom i da nemaju dobru ravnotežu poslovnog i privatnog života.“

Iako je ono što doprinosi zdravlju, dobrobiti i imunitetu vrlo složeno, ključnu ulogu imaju prehrana, stres i san. Uz to, zabrinjava činjenica da manje od polovice Hrvata prepoznaje ulogu dodataka prehrani u podršci imunitetu.

„Svjesni smo da uz užurban način života može biti vrlo izazovno postići savršenu prehranu i uravnotežen, zdrav i aktivan način života. Dodaci prehrani tu mogu popuniti određene nutritivne praznine, a Nezavisni Herbalife Distributeri mogu pružiti podršku i zajednicu koja mnogima pomaže u ostvarivanju održivih promjena u načinu života.”

