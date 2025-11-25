Festival koji spaja tradiciju, glazbu i dječju radost
12. Dubrovački zimski festival uz nezaboravne koncerte, kreativne radionice i veselje za sve generacije.
U prosincu, kad se blagdanska atmosfera uvuče u gradske zidine, Dubrovnik ponovno postaje posebno mjesto, ispunjeno svjetlom, pjesmom i zajedništvom. Već 12 godina advent donosi poseban doživljaj, a Stradun sjaji u punom sjaju. Lampice obasjavaju kamene zidine, mirisi domaćih specijaliteta ispunjavaju zrak, a glazba i smijeh stvaraju atmosferu koja grije i u najhladnijim danima.
Dubrovački zimski festival otvara Doris Dragović već 29. studenog. Program se nastavlja 6. prosinca koncertom Đanija Stipaničeva s klapama Ragusavecchia i More, koji donose mediteranski duh u zimske večeri. Uoči Božića, 20. prosinca, na Stradun stiže Vanna, dok će 27. prosinca Parni Valjak podići atmosferu i rasplesati cijeli grad.
Niz se nastavlja 28. prosinca kada Dražen Zečić donosi romantične stihove, a 30. prosinca Željko Bebek energijom svojih hitova vodi publiku prema novogodišnjoj proslavi. Umjesto njegove „čaše otrova“, uz pjesmu će se nazdravljati čašom dubrovačke Malvasije.
Na Staru godinu program počinje dječjim dočekom uz Jacquesa Houdeka, dok će u večernjem slavlju nastupiti Dino Merlin i Hiljson Mandela, a uz njih i mladi talent Jakov Jozinović, zaokružujući noć ispraćaja stare i doček nove godine.
Već u prvim danima 2026. godine na Stradun stižu Petar Grašo i Tomislav Bralić & klapa Intrade, čiji će glasovi donijeti prepoznatljive dalmatinske tonove.
Festival donosi i bogat program za djecu i obitelji – vožnju adventskim vlakićem, klizališta u Lapadu i Mokošici, kreativne radionice, božićne koncerte i kazališne predstave. Svaki kutak Grada oživljava posebnim sadržajem i veseljem.
Dubrovnik ni u prosincu nije hladan – grije osmijehom ljudi, okusima adventske kuhinje, pjesmom i svjetlom koje ispunjava njegove ulice.
Dobrodošli na Dubrovački zimski festival – doživite advent u srcu Grada.