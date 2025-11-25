Festival koji spaja tradiciju, glazbu i dječju radost

U prosincu, kad se blagdanska atmosfera uvuče u gradske zidine, Dubrovnik ponovno postaje posebno mjesto, ispunjeno svjetlom, pjesmom i zajedništvom. Već 12 godina advent donosi poseban doživljaj, a Stradun sjaji u punom sjaju. Lampice obasjavaju kamene zidine, mirisi domaćih specijaliteta ispunjavaju zrak, a glazba i smijeh stvaraju atmosferu koja grije i u najhladnijim danima.

Foto: Julien Duval

Dubrovački zimski festival otvara Doris Dragović već 29. studenog. Program se nastavlja 6. prosinca koncertom Đanija Stipaničeva s klapama Ragusavecchia i More, koji donose mediteranski duh u zimske večeri. Uoči Božića, 20. prosinca, na Stradun stiže Vanna, dok će 27. prosinca Parni Valjak podići atmosferu i rasplesati cijeli grad.

Foto: Yuya Matsuo

Niz se nastavlja 28. prosinca kada Dražen Zečić donosi romantične stihove, a 30. prosinca Željko Bebek energijom svojih hitova vodi publiku prema novogodišnjoj proslavi. Umjesto njegove „čaše otrova“, uz pjesmu će se nazdravljati čašom dubrovačke Malvasije.

Foto: Julien Duval

Na Staru godinu program počinje dječjim dočekom uz Jacquesa Houdeka, dok će u večernjem slavlju nastupiti Dino Merlin i Hiljson Mandela, a uz njih i mladi talent Jakov Jozinović, zaokružujući noć ispraćaja stare i doček nove godine.

Već u prvim danima 2026. godine na Stradun stižu Petar Grašo i Tomislav Bralić & klapa Intrade, čiji će glasovi donijeti prepoznatljive dalmatinske tonove.

Foto: Yuya Matsuo

Festival donosi i bogat program za djecu i obitelji – vožnju adventskim vlakićem, klizališta u Lapadu i Mokošici, kreativne radionice, božićne koncerte i kazališne predstave. Svaki kutak Grada oživljava posebnim sadržajem i veseljem.

Dubrovnik ni u prosincu nije hladan – grije osmijehom ljudi, okusima adventske kuhinje, pjesmom i svjetlom koje ispunjava njegove ulice.

Dobrodošli na Dubrovački zimski festival – doživite advent u srcu Grada.