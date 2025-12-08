Klub hrvatskog reprezentativca pod povećanim osiguranjem nakon prijetnji igračima i stožeru

Fiorentina je pojačala mjere sigurnosti i uključila nadležne institucije nakon što su igrači, članovi stručnog stožera i njihove obitelji dobivali prijetnje poslije poraza 3:1 od Sassuola prošle subote. Taj je rezultat produbio krizu, klub ni nakon 14 utakmica nema pobjedu i nalazi se na samom dnu Serie A.

U službenom priopćenju, Fiorentina je oštro osudila prijetnje te istaknula da pruža „punu podršku i solidarnost“ svim pogođenim pojedincima. Klub je naglasio da takvo ponašanje “nema mjesta ni u nogometu ni u društvu općenito”, te je potvrdio kako je odmah kontaktirao igrače i nadležne službe kako bi se osigurala sigurnost svih uključenih.

Fiorentina je zahvalila navijačima koji su već izrazili podršku momčadi nakon tih, kako su zaključili, „žaljenja vrijednih događaja“, naglasivši da klub nikada neće tolerirati prijetnje, nasilje ili zastrašivanje. “Naša je obaveza štititi naše igrače i njihove obitelji i u tome nećemo popustiti”, poručili su iz kluba. U Fiorentini također igra i hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.

Napetost je eskalirala nakon osmog prvenstvenog poraza sezone, kada je supruga braniča Dodoa na društvenim mrežama objavila poruke u kojima su njoj i njezinoj obitelji upućene ozbiljne prijetnje smrću. Ovaj incident dodatno je naglasio težinu situacije u kojoj se klub trenutačno nalazi.

Ovakav početak sezone u snažnom je kontrastu s prošlom godinom, kada je Fiorentina završila na šestom mjestu Serie A i izborila europski nogomet. Pred njima su sada dva važna izazova: u četvrtak ugošćuju Dynamo Kijev u Konferenecijskoj ligi, dok ih u nedjelju čeka dvoboj protiv Hellas Verone u Serie A, utakmica u kojoj će tražiti prekid crnog niza.

