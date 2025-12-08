Žive svoju bajku u Kanadi: Ovako danas izgledaju Srećko i Antonija iz 'Ljubav je na selu'

Farmer Srećko Ponjavić iz Kanade pojavio se u 11. međunarodnoj sezoni emisije 'Ljubav je na selu'. U showu je pronašao ljubav svog života – Viranku Antoniju, koja mu je kasnije postala supruga. Par je zajedno dobio sina Petra, čime su postali dio jedne od najljepših ljubavnih priča ove emisije, a danas žive u Kanadi kamo se Antonija preselila zbog ljubavi.

Dvojac živi mirnim obiteljskim životom, a pratitelje na društvenim mrežama svako toliko počaste fotografijama i snimkama iz svoje svakodnevice.

Tako se Antonija nerijetko zna pohvaliti romantičnim gestama supruga koji joj poklanja cvijeće, a njihovu posljednju zajedničku fotografiju objavila je početkom ove godine kad su prisustvovali jednom eventu. Na istoj su supružnici pozirali sretni i zagrljeni potvrđujući još jednom da je prijava u 'Ljubav je na selu' zasigurno bila jedna od najboljih odluka.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Srećkova zlatna djevojka

Podsjećamo, njihova romansa započela je kada je Antonija ugledala Srećka na televiziji i odmah se zaljubila. Prijavila se u emisiju kako bi ga upoznala, a produkcija je prepoznala njihovu snažnu povezanost te je Antonija postala njegova "zlatna" djevojka.

Njihov prvi susret bio je ispunjen kemijom, što se osjetilo već na početku. Srećko, farmer iz Lethbridgea u Kanadi, pozvao je Antoniju i još dvije kandidatkinje, Martinu Serdar i Marijanu Črlenec, na svoju farmu. Ipak, mnogi su odmah primijetili da mu je Antonija najdraža.

Romantično putovanje završilo kod njezinih roditelja

Odluka da Antoniju povede na romantično putovanje nije nikoga iznenadila. Putovanje je završilo zajedničkim ručkom kod njezine obitelji, čime su dodatno učvrstili svoju vezu. Nakon snimanja, Antonija je brzo donijela odluku da se preseli u Kanadu kako bi zajedno sa Srećkom testirala njihov odnos i provjerila ima li njihova ljubav budućnost. Par se ubrzo oženio, dobili su sina, a sve ostalo ušlo je u povijest jedne od najljepših priča RTL-ova showa.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko ga ne bi objesio na zid? Kalendar s pravim muškarcima, metalcima, a ne onim s mišićima