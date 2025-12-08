Najprije pljačka, a sad i poplava: Curenje vode uništilo stotine djela

Curenje vode oštetilo je nekoliko stotina djela u egipatskom odjelu Louvrea krajem studenog, priopćio je pariški muzej u nedjelju za AFP, samo nekoliko tjedana nakon što je spektakularna krađa dragulja iz istog muzeja izazvala pitanja o njegovoj infrastrukturi.

"Između 300 i 400 djela" pogođeno je curenjem otkrivenim 26. studenog, rekao je zamjenik upravitelja muzeja Francis Steinbock, rekavši da se radi o "egiptološkim dnevnicima" i "znanstvenoj dokumentaciji" koju koriste istraživači.

🇫🇷🇪🇬 - A water leak struck the Louvre's Egyptian antiquities reserve in Paris, France. Between 300 and 400 objects were affected. According to Francis Steinbock, a Louvre spokesperson, none of the damaged works are unique or considered major cultural heritage pieces. All are… pic.twitter.com/HcwsCD5LGC — EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) December 7, 2025

Oštećeni predmeti datiraju se u kraj 19. i početak 20. stoljeća i "izuzetno su korisni", ali "nipošto nisu jedinstveni", dodao je Steinbock.

"Nije oštećen nijedan povijesni artefakt", rekao je, dodajući da "u ovoj fazi nemamo nepopravljivih i trajnih gubitaka u tim zbirkama".

Prodiranje vode kroz stop

Incident se dogodio nakon pljačke u listopadu u kojoj je četveročlana banda provalila u najposjećeniji muzej na svijetu usred bijela dana, ukravši nakit vrijedan procijenjenih 102 milijuna dolara za samo sedam minuta nakon čega su pobjegli na skuterima.

Izazvalo je to široku raspravu o zastarjeloj infrastrukturi muzeja.

Louvre je priopćio da će se provesti interna istraga o curenju prošlog mjeseca, koje je uzrokovalo nenamjerno otvaranje ventila u sustavu grijanja i ventilacije, što je dovelo do prodiranja vode kroz strop krila Mollien gdje su bile pohranjene knjige.

"Potpuno zastarjeli" sustav zatvoren je već mjesecima i trebao bi biti zamijenjen od rujna 2026., dodao je upravitelj muzeja.

Djela će "biti osušena, poslana knjigoveži na restauraciju, a zatim vraćena na police", dodao je.

Krajem studenog, Louvre je izjavio da će povećati cijene ulaznica za većinu posjetitelja izvan EU, što znači da će američki, britanski i kineski turisti, među ostalima, morati platiti 32 eura za ulaz.

Iz muzeja za AFP kažu da je cilj povećanja cijena od 45 posto povećanje godišnjih prihoda i do 23 milijuna dolara, kako bi se financirala strukturna poboljšanja u toj kulturnoj instituciji.

Louvre je najposjećeniji muzej na svijetu, s 8,7 milijuna posjetitelja u 2024. godini, od kojih je 69 posto iz inozemstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Lopovi nisu znali da su upali u Louvre, a Louvre nije znao postaviti bolji password