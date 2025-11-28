Nakon spektakularne pljačke Louvre povukao drastičan potez prema posjetiteljima koji dolaze izvan EU

Pariški muzej Louvre povećava cijene ulaznica za 45 posto za većinu turista izvan Europske unije kako bi se pomoglo financiranju obnovu muzeja čije je propadanje izašlo na vidjelo tijekom prošlomjesečne spektakularne krađe carskih dragulja.

Posjetitelji izvan EU-a ili Europskog gospodarskog prostora, koji uključuje Island, Lihtenštajn i Norvešku, morat će od 14. siječnja za ulaznicu platiti 32 eura, rekao je u petak glasnogovornik muzeja. I Britanci će za ulaznicu u Louvre morati posegnuti dublje u džep.

Četveročlana banda je 19. listopada usred bijela dana upala u Louvre, najposjećeniji umjetnički muzej na svijetu, i za samo sedam minuta ukrala nakit vrijedan 102 milijuna dolara, prije nego što su pobjegli na skuterima.

Konstrukcijske slabosti

Pljačka je otkrilo velike sigurnosne propuste u muzeju, a u studenom su konstrukcijske slabosti dovele do djelomičnog zatvaranja jednog od njegovih krila.

Uprava muzeja, koju je francuski državni revizor pozvao da umjesto na nabavu stavi prioritet na sigurnost, prošli je tjedan izjavila da će do kraja 2026. instalirati 100 vanjskih kamera, istovremeno inzistirajući na šestogodišnjem projektu obnove.

Prošle godine kroz vrata muzeja prošlo je gotovo devet milijuna posjetitelja, od kojih su gotovo tri četvrtine bili stranci. Očekuje se da će povećanje cijena donijeti dodatnih 15-20 milijuna eura godišnje.

I drugi muzeji najavljuju veće cijene

I drugi muzeji poput Versajske palače, izgrađene u 17. stoljeću za kralja Luja XIV., kapele Sainte Chapelle u gotičkom stilu, Pariške opere i dvorca Chambord u dolini Loire, vjerojatno će sljedeće godine također povisiti cijene.

Francuske vlasti u utorak su uhitile još četiri osobe u istrazi spektakularne krađe dragulja iz muzeja Louvre, a radi se o dvojici muškaraca u dobi od 38 i 39 godina i dvije žene u dobi od 31 i 40 godina, svi iz pariške regije.

Pljačka usred dnevnog svjetla izazvala je sumnju u vjerodostojnost najposjećenijeg muzeja na svijetu kao čuvara njegovih brojnih djela. Do sada nije pronađen trag ukradenog nakita.

