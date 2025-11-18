Upravu Louvrea snašlo novo poniženje: Zafrkanti objesili svoje djelo nedaleko od Mona Lise

Samo nekoliko tjedana nakon što je pariški Louvre potresla drska pljačka francuskih krunskih dragulja vrijedna 88 milijuna eura, sigurnosni sustav najpoznatijeg svjetskog muzeja ponovno je doživio javno poniženje.

Ovoga puta nisu bili u pitanju profesionalni lopovi, već dvojica belgijskih TikTokera koji su uspjeli prošvercati i postaviti vlastitu sliku u istu prostoriju u kojoj se nalazi i slavna Mona Lisa.

Ovaj nevjerojatan pothvat, koji je razotkrio daljnje zapanjujuće propuste u osiguranju, izveli su Neal Reemerie i Senne Haverbeke, dvojac i inače poznat po svojim smionim izazovima.

Njihova akcija ne samo da je nasmijala milijune, već je i potaknula ozbiljnu raspravu o tome jesu li neprocjenjiva umjetnička djela u Louvreu doista sigurna.

"Operacija Lego" u sobi s Mona Lisom

Belgijski dvojac detaljno je isplanirao i snimio cijelu operaciju, od ulaska u muzej do postavljanja svog umjetničkog djela. Kako bi zaobišli stroge sigurnosne provjere na ulazu, gdje se torbe skeniraju rendgenom i prolazi se kroz detektore metala, poslužili su se genijalnim trikom.

"Napravili smo okvir koji se može sastaviti od Lego kockica", objasnili su u svom videu. "Da bismo ga unijeli kroz skener, morali smo ga rastaviti na nekoliko dijelova. Unutra smo ga jednostavno ponovno sastavili."

Sliku, vlastiti portret naslikan u stilu renesansnih majstora, unijeli su smotanu u roli.

U muzej su ušli sat vremena prije zatvaranja te iskoristili gužvu i trenutak kada su čuvari počeli usmjeravati posjetitelje prema izlazu.

Iako im je prvotni plan bio objesiti sliku na isti zid na kojem se nalazi Da Vincijevo remek-djelo, od toga su morali odustati.

"Bilo je nemoguće postaviti je na zid Mona Lise, tamo je previše čuvara", priznali su. Ipak svoje su djelo brzo postavili na susjedni zid, nedaleko od slike Flora talijanskog slikara Parisa Bordona, i neometano napustili muzej.

Odjek pljačke od 88 milijuna eura

Ova podvala dobila je na težini jer se odvila neposredno nakon jedne od najvećih pljački u povijesti muzeja. Dana 19. listopada, samo mjesec dana ranije, četiri lopova prerušena u građevinske radnike upala su u Galeriju Apollo.

Koristeći mehaničku dizalicu, izrezali su prozor i u manje od osam minuta ukrali osam komada neprocjenjivih francuskih krunskih dragulja, procijenjenih na 88 milijuna eura.

Pobjegli su na skuterima, a iako su tri osobe uhićene, ukradeni dragulji još uvijek nisu pronađeni.

Taj je incident već pokrenuo lavinu kritika na račun sigurnosti Louvrea, a akcija belgijskih TikTokera samo je dolila ulje na vatru, dokazavši da sigurnosne mjere nisu značajnije pooštrene ni nakon tako ozbiljnog zločina.

Sustav pun rupa i ponovljeni propusti

Stručnjaci za sigurnost već godinama upozoravaju na ranjivost Louvrea. Francuski mediji podsjetili su na bizaran slučaj iz 2014. godine, kada je otkriveno da je lozinka za pristup serveru s nadzornim kamerama bila "LOUVRE".

Nedavno izvješće Francuskog revizorskog suda, objavljeno samo tjedan dana prije podvale, zaključilo je da je uprava muzeja od 2018. do 2024. davala prednost "visoko vidljivim i atraktivnim" projektima nauštrb održavanja infrastrukture, popravaka i poboljšanja sigurnosti.

Što je još poraznije za upravu muzeja, ovo nije prvi put da je netko uspio izvesti ovakav trik. U ožujku 2023. YouTuberi JiDion i Niko Omilana također su uspjeli objesiti svoj portret u blizini Mona Lise, a JiDion je čak bio i priveden nakon što je pokušao ukloniti sliku.

Činjenica da se sličan propust ponovio ukazuje na sustavni, a ne izolirani problem.

Iako je akcija belgijskih TikTokera, koji su se već "proslavili" skrivanjem na stadionu Allianz Arena kako bi besplatno gledali finale Lige prvaka, izazvala smijeh i divljenje na internetu, ona postavlja ozbiljna pitanja. Dok se svijet divi njihovoj kreativnosti i hrabrosti, uprava Louvrea suočena je s golemim pritiskom da konačno zaštiti blago koje pripada cijelom čovječanstvu.