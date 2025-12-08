Žena koja je trudnoćom ucjenjivala bivšu zvijezdu Premier lige osuđena na tešku kaznu zatvora

Južnokorejski sud osudio je ženu u dvadesetima na četverogodišnju zatvorsku kaznu zbog ucjene nogometne superzvijezde Sona Heung-mina, dok je njezin suučesnik, muškarac u četrdesetima, dobio dvogodišnju kaznu. Sud je zaključio kako je riječ o pomno osmišljenoj i namjernoj prijevari, čiji je cilj bio izvući novac od jednog od najpoznatijih azijskih sportaša.

Prema navodima iz sudnice, žena je prošle godine kontaktirala bivšeg kapetana Tottenhama tvrdeći da je trudna s njegovim djetetom iako sama nije znala je li to uopće istina. Prijetila je kako će priču iznijeti u javnost ako Son ne ispuni njezine zahtjeve. Pod pritiskom te ucjene, Son joj je isplatio 300 milijuna wona (oko 200.000 dolara), koje je ona potom potrošila na luksuzne i dizajnerske proizvode, prenosi AP.

Tužitelji su tijekom suđenja istaknuli kako se optužena pokušavala predstaviti kao žrtva i tvrdila da je novac dobila kao “kompenzaciju”, no sud je ocijenio da njezina verzija događaja ne odgovara činjenicama. Sudsko vijeće navelo je da su optuženici iskoristili Sonovu ranjivost te mu nanijeli značajnu emocionalnu štetu, naglašavajući da optužena nikada nije potvrdila identitet oca djeteta koje je navodno nosila.

Sonovi predstavnici nisu komentirali presudu, no ranije je njegova agencija navela da je igrač poznavao ženu, ali da je primitak zahtjeva za novac bio utemeljen na “fabriciranim materijalima”, prenose južnokorejski mediji.

Ovaj slučaj dodatno je odjeknuo jer Son Heung-min trenutno uživa status jedne od najvećih nogometnih zvijezda Azije. Nakon deset godina u Tottenhamu, 33-godišnji napadač ovog je ljeta prešao u Los Angeles FC, u najskupljem transferu u povijesti MLS-a. U listopadu je proglašen drugim najplaćenijim igračem lige.

Son je već dugo nacionalni ponos Južne Koreje, te je 2022. postao je prvi Azijat koji je osvojio Zlatnu kopačku Premier lige, potvrdivši svoj status jednog od najboljih azijskih nogometaša svih vremena.

